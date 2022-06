Claude Lelouch arrêté par la police en apprenant la mort de Jean-Louis Trintignant !

C'est par le biais d'un message transmis à l'AFP, le vendredi 17 juin, que l'on a appris la mort de Jean-Louis Trintignant. Très vite, les hommages se sont multipliés, aussi bien par son ex-femme Nadine Trintignant que par son ancien camarade de tournage, Alain Delon. Impossible de passer aussi à côté d'une réaction de Claude Lelouch, réalisateur du film le plus culte de la carrière de l'acteur : Un homme et une femme.

Interrogé par le journal Le Parisien, Claude Lelouch a relaté comment il a appris la mort de Jean-Louis Trintignant et sa petite mésaventure qui a suivi... En effet, il était au volant de sa voiture et rentrait de Beaune (Côte-d'Or). "C'est un drôle de hasard quand on pense qu'Un homme et une femme se déroule dans le milieu des courses automobiles. D'ailleurs, juste après avoir appris la nouvelle à la radio, j'ai été arrêté par les policiers pour un excès de vitesse. Je leur ai dit que je venais d'apprendre la mort de Jean-Louis, ils m'ont reconnu et ils m'ont laissé partir. C'est assez troublant de l'avoir appris à la radio, aussi, si importante dans Un homme et une femme", a confié le réalisateur, bouleversé.

Claude Lelouch avait fait tourner Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme, avec Anouk Aimée, sorti en 1966 et devenu culte. Le film a reçu de nombreux prix prestigieux dont la Palme d'or du festival de Cannes 1966, l'Oscar du meilleur film étranger en 1967 et l'Oscar du meilleur scénario original. "Jean-Louis, c'est la première personne qui m'a dit oui, et avec ce oui, j'ai pu faire tout le reste, il m'a ouvert toutes les portes de ce métier", a ajouté le réalisateur qui assure qu'il avait pour projet de lui faire tourner un dernier film.

Alors que la santé de Jean-Louis Trintignant était déclinante depuis quelques années - sa famille assure cependant qu'il est mort de vieillesse - Claude Lelouch avait encore des contacts réguliers avec lui. "On se parlait au téléphone de temps en temps et on s'était vu au Festival de Cannes lors de la montée des marches de mon film Les Plus Belles Années d'une vie, dans lequel il jouait, en 2019", précise le réalisateur.