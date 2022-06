"Encore un frère qui part" : Effondré, Alain Delon réagit à la mort de Jean-Louis Trintignant

Pour les cinéphiles tout comme pour ses amis du 7e Art, c'est une bien triste nouvelle. Jean-Louis Trintignant est mort à 91 ans ce vendredi 17 juin, dans sa maison du Gard, entouré des siens. A l'annonce de son décès, plusieurs hommages ont afflué, comme celui de son ex-femme la réalisatrice Nadine Trintignant.

Autre monstre sacré du cinéma français, Alain Delon n'a pas manqué de réagir également. Le comédien, véritablement effondré de voir partir un à un ses confrères, a déclaré dans un court message transmis à l'AFP : "Après Belmondo [mort en septembre 2021, ndlr], encore un frère qui part et je suis bouleversé." Alain Delon, aujourd'hui âgé de 86 ans et qui passe la majeure partie de son temps dans sa propriété de Douchy (Loiret), avait tourné avec Jean-Louis Trintignant dans le film Flic Story de Jacques Deray (1975). L'acteur n'aura malheureusement pas l'occasion de saluer sa mémoire une dernière fois puisque, comme l'a révélé sa veuve Mariane Hoepfner Trintignant, ses obsèques se tiendront dans un cadre intime. Il n'y aura à priori pas de cérémonie publique et encore moins d'hommage national.

Entré dans l'histoire du cinéma avec le film devenu culte Un homme et une femme de Claude Lelouch, où il incarne un pilote automobile amoureux d'Anouk Aimée, il a remporté un prix d'interprétation à Cannes pour Z de Costa Gavras en 1969 et un César du meilleur acteur pour Amour (2012) de Michael Haneke, film récompensé d'une Palme d'or. Sa dernière apparition sur grand écran date de 2019 avec Les plus belles années d'une vie, où il retrouvait sa partenaire Anouk Aimée et le réalisateur Claude Lelouch. Jean-Louis Trintignant, qui avait été touché par un cancer de la prostate et du diabète, avait également fait une apparition, face caméra, lors de la cérémonie des César 2021, où il était apparu très diminué.

Sa vie a été marquée par plusieurs drames dont la mort de sa fille Marie, également actrice, tuée en 2003 par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. Drame qui avait suscité l'émoi en France et mis en lumière les violences exercées contre les femmes.