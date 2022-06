Mariage d'Arthur Jugnot : Gérard présent avec sa femme... il retrouve son ex !

Arthur Jugnot a épousé sa compagne la comédienne Flavie Péan, le 25 juin 2022, à Pont-de-Barret, dans la Drôle provençale. Un mariage romantique en présence de leurs proches et amis, parmi lesquels Gérard Jugnot. L'acteur des Bronzés n'avait pas fait le déplacement seul.

Alors que l'on avait pu apercevoir Gérard Jugnot (71 ans) sur des photos partagées par les invités sur les réseaux sociaux, c'est finalement le site du Dauphiné qui donne quelques précisions sur les coulisses du mariage de son fils Arthur (41 ans). A l'issue de la cérémonie civile à la mairie, le couple de jeunes mariés a pris la direction, à pied et au son d'une fanfare, vers une guinguette pour dîner et faire la fête. "On reconnaissait Gérard Jugnot bien sûr au bras de sa compagne Patricia Campi, tout comme la mère d'Arthur, la comédienne Cécile Magnan [elle est en réalité costumière de cinéma et de théâtre, ndlr]", peut-on lire. Le mariage d'Arthur a donc été l'occasion de retrouvailles pour ses parents...

En effet, Gérard Jugnot a été en couple avec Cécile Magnan dans les années 1970. Ensemble, ils ont donné naissance à Arthur, en 1980. Une histoire d'amour qui durera sur environ deux décennies. Mais, en 2003, ils se séparent. Par la suite, il sera mettra en couple pendant environ dix ans avec la comédienne Saïda Jawad. "Nous nous sommes séparés parce que nous étions arrivés au bout d'une belle histoire. Et c'est la vie. D'ailleurs, c'est elle qui est partie et je n'ai pas de honte à le dire", confiait l'acteur des Choristes au journal Le Figaro.

Depuis 2015, Gérard Jugnot a retrouvé l'amour ! C'est donc dans les bras de la belle Patricia Campi qu'il écrit une nouvelle page de sa vie amoureuse. Juriste originaire de Marseille, elle fait battre le coeur de l'acteur et elle l'a même épousé en 2016, lors d'une belle cérémonie à Porquerolles. Et c'était Arthur qui avait encouragé son père à se marier ! "Mariage plus vieux, mariage heureux. J'avais soumis l'idée à mon fils, qui m'a dit : 'T'as jamais fait cette connerie, vas-y !' J'ai suivi son conseil et j'en suis très heureux", disait-il dans les pages du magazine Femme actuelle.