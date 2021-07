Patrick Sébastien : Sa femme Nana accepte un ménage à trois, une proposition qui vire au cauchemar

Déjà 28 ans que Patrick Sébastien file le parfait amour avec sa belle Nathalie, surnommée Nana. Mais le couple a vécu des hauts et ses bas, comme beaucoup. Parmi les moments difficiles, une séparation... et un éventuel ménage à trois avec une certaine Shéhérazade ! Dans son livre Comme un poisson dans l'herbe (éditions XO), la star des émissions de fête raconte cet épisode.

En 1993, Patrick Sébastien et Nana se mettent en couple. Trois ans plus tard, ils rompent. Chacun fait sa vie, et l'animateur tombe sous le charme d'une autre femme "brillante, élégante et racée" qu'il appelle Shéhérazade dans son ouvrage. Après trois mois d'amour, Nana revient. Mais Patrick Sébastien n'est plus un coeur à prendre... Il dit tout à Shéhérazade et s'attend au pire. Au pire, mais certainement pas à ces mots prononcés par sa nouvelle compagne : "Alors, on va te partager. Elle aura le lundi, le mardi et le mercredi. Moi le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça te laisse le jeudi."

Contre toute attente, sa belle Nathalie accepte le compromis. "J'ai appelé. J'ai proposé. Il y a eu un long silence. Et j'ai entendu Nana, à ma grande surprise, dire : '- OK... On va faire comme ça. Mais si je peux me permettre, on va quand même discuter'", se souvient l'animateur dans son livre. Pourquoi discuter ? "Ben, elle s'emmerde pas, elle a pris les week-ends !", avait lâché Nana.

Le rendez-vous est pris. Un soir d'été au restaurant à Ramatuelle, une table pour trois. "Elles se sont tout juste saluées. Les regards se sont plantés, et pas une n'a baissé les yeux. Un combat de femmes immobiles et silencieuses", raconte Patrick Sébastien. L'ambiance est pesante et Shéhérazade finit par craquer : elle se lève et laisse trente secondes à la star pour choisir entre la suivre ou rester attablé avec Nana. Surpris, il ne bouge pas... et fait par la même occasion son choix. Pas de ménage à trois, donc. En trente secondes, il a choisi de passer près de 30 ans de sa vie avec sa belle. Le couple a célébré son mariage en 1998 et a même adopté une petite Lilly en 2006.