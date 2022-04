Axel Bauer face à Bernard Montiel pour rendre un bel hommage à Christophe

Bernard Montiel a un emploi du temps bien rempli. La semaine, les téléspectateurs de C8 ont le plaisir de le retrouver aux commandes du 6 à 7. Une émission diffusée juste avant Touche pas à mon poste, où cette fois il occupe la place de chroniqueur. Le public peut aussi le retrouver occasionnellement sur Animaux TV dans l'émission Animaux Stars. Il y reçoit des personnalités afin de parler de leur passion pour les animaux. Puis chaque week-end, il interroge des stars sur RFM. Mais ce n'est pas tout ! Le présentateur de 64 ans a aussi le bonheur d'en rencontrer pour le programme Olympiascope, sur Olympia TV (disponible sur My Canal). Et son dernier invité en date n'est autre que l'auteur, compositeur et interprète Axel Bauer.



C'est une émotion riche en émotions qui s'annonce. Le 3 mars 2022, Bernard Montiel est parti à la rencontre du papa de l'ex-candidat de The Voice Jim Bauer. Tous deux ont rendu hommage à un défunt chanteur d'exception : Christophe. L'interprète d'Aline ou des Mots bleus est décédé le 16 avril 2020 des suites d'un emphysème (une maladie pulmonaire), à l'âge de 74 ans. Daniel Bevilacqua, de son vrai nom, avait été hospitalisé puis admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital parisien, avant d'être transféré à Brest. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné", écrivaient son épouse Véronique et sa fille Lucie (née en 1971) dans un texte transmis à l'AFP.

Christophe n'a jamais quitté le coeur des Français depuis et surtout de ses proches, parmi lesquels Axel Bauer qui était un ami. "C'était un lien d'admiration", a-t-il répondu à Bernard Montiel quand il l'a questionné sur leurs liens, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Et c'est avec le mot "mystère" qu'il le définirait car c'était "un homme de la lumière et de l'ombre". "Christophe c'est tout un monde, tout une influence, c'est une façon de vivre, une façon d'être aussi. C'est une gentillesse et un proximité", a-t-il ajouté.