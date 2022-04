Axel Bauer séparé de Nathalie Cardone dès la naissance de Jim : rares confidences sur leur fils...

Alex Bauer s'est vu diagnostiquer une tumeur au rein en 2017. Depuis qu'il a frôlé la mort, le chanteur de 61 ans réalise la chance qu'il a eue et ce passage entre le moment où, de ses aveux à Gala, en kiosques ce jeudi 14 avril, il se pensait être immortel à celui où il a pensé que tout était fini. Dans le magazine, celui qui sort un nouveau disque, Radio Londres, prévu pour mai 2022, parle également son fils Jim.

En évoquant son père, Franck Bauer - mort en 2018 à l'âge de 99 ans et qui fut l'un des speakers des programmes de la BBC à destination de la France occupée - il confie avoir transmis certaines de ses valeurs à son fils Jim Bauer, "en tentant de les incarner". "Le respect de l'autre, ne pas rechercher la facilité, l'exigence envers soi-même...", précise Axel Bauer. "Mon fils Jim a 30 ans, ce n'est plus un enfant, continue l'artiste. Il n'a pas grandi avec moi, mais aussi avec sa mère (la chanteuse Nathalie Cardone) dont j'étais séparé dès sa naissance."

"pas comme un 'fils de'"

Jim Bauer semble déjà décidé à marcher dans les pas de ses illustres parents puisqu'il a récemment fait parler de lui en participant à The Voice , en 2021. Sa reprise de Tata Yoyo, totalement inédite, n'avait pas manquer de faire sensation. "Il a envie qu'on le reconnaisse pour son travail, et pas comme un 'fils de'. Je respecte son choix, c'est à lui de raconter son histoire", fait savoir Axel Bauer à nos confrères.

Il évoque la maladie

Au sujet de sa maladie, c'est dans le titre C'est malin, de son opus, que le chanteur a décidé de se livrer. "On m'a décelé une tumeur au rein en 2017. Lorsqu'on me l'a annoncé, j'ai bien cru que c'était plié, indique-t-il. J'ai heureusement été pris en charge à temps, j'ai été opéré, et j'en profite pour faire l'éloge du dépistage." "Dans le fond, il y a peut-être une corrélation entre cette épreuve et le fait de parler de mon père dans mon album. Dans les deux cas, il est question de résistance, et pas seulement avec un grand 'R'", conclut Axel Bauer.