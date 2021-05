Jim Bauer (The Voice 2021) : Son père Axel fier malgré la défaite, réaction à chaud

Beaucoup voyaient déjà Jim Bauer gagnant, avant même la diffusion de la grande finale de la saison 10 de The Voice, sur TF1, samedi 15 mai 2021. Tout ne s'est malheureusement pas passé comme prévu pour le jeune chanteur de 29 ans, coaché par Marc Lavoine.

Si Jim Bauer est arrivé jusqu'à la dernière étape de cette finale en deux temps - opposé à Marghe après l'élimination de Mentissa Aziza et Cyprien - sa déception a dû être immense lorsqu'il a entendu le verdict final. Marghe a été sacrée grande gagnante, avec une très large majorité puisque la chanteuse de 22 ans originaire de Madagascar et vivant à Poitiers a récolté 68% des votes, contre 32% pour Jim Bauer. Le verdict a donc été sans appel.

Malgré l'échec de son fils, Axel Bauer a tenu à rester positif et a exprimé toute sa fierté dans un message publié sur Instagram juste après la finale. "Bravo Jim !! Pour ce parcours plein d'audace et ces instants magiques que tu nous a donnés au fil de cette saison de The Voice, débute le chanteur de 60 ans. Je suis heureux et fier que le public ait pu découvrir l'artiste de talent que tu es depuis toujours. Je crois ferme en toi pour la suite." Axel Bauer signe ces quelques mots par un "dad".

Jim Bauer est issu d'une famille d'artistes puisque sa maman n'est autre que la chanteuse et actrice Nathalie Cardone, star dans les années 90.