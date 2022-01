Axel Bauer : Son fils Jim méconnaissable dans une nouvelle vidéo

Au mois de mai prochain, Axel Bauer sortira son septième album intitulé Radio Londres. Le chanteur a d'ores et déjà sorti un premier single tiré de l'opus dans lequel il évoque notamment la tumeur dont il a souffert dans le passé. Mais dans la famille Bauer, il n'est pas le seul à faire son retour sur le devant de la scène. En effet, l'artiste va devoir rivaliser avec son propre fils, Jim (30 ans).

Le jeune homme, ex-candidat de la dernière saison de The Voice (2021), a en effet lui aussi partagé une nouvelle chanson, Nos rêves d'enfant. Jim Bauer en a bien sûr fait la promotion sur ses réseaux sociaux ces derniers jours et a d'ores et déjà dévoilé le clip qui l'accompagnait. Sur les images, le chanteur apparaît d'ailleurs bien différent pour ne pas dire méconnaissable ! Et pour cause, il a choisi de se grimer en vieil homme pour l'occasion. "Le titre parle de l'emprise que nos rêves peuvent avoir sur nous en grandissant. (...) En vrai je suis pas mal en vieux non ?", a-t-il légendé. Des images qui ont reçu un accueil plutôt favorable de la part de ses premiers fans. Les commentaires positifs saluant son interprétation ne se sont pas fait attendre, tout comme ceux le complimentant sur sa voix unique en son genre.