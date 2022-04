"On vous annonce une nouvelle qui est mortelle" : Axel Bauer revient sur sa maladie

En pleine promotion de son nouvel album Radio Londres, le chanteur Axel Bauer était l'invité deLaurent Delahousse sur France 2 dans l'émission 20h30 le dimanche. L'interprète du titre culte Cargo de nuit a été interrogé sur le cancer qu'il a vaincu il y a désormais cinq ans.

Aussi le présentateur en est rapidement venu à la question de sa maladie, en évoquant l'un des morceaux de l'album, dédié à cet évènement douloureux. "Dans cet album, très personnel, il y a plusieurs titres, il y a C'est malin qui fait écho au travail des soignants et puis qui fait écho à votre guérison. Il y a cinq ans, vous avez été atteint d'un cancer. Il est important de parler, d'évoquer, de ne plus cacher ça sous le tapis ?" a alors lancé Lauret Delahousse. "Oui ce qui est important pour moi, c'est surtout de parler du moment où votre vie bascule. Vous avez ce sentiment d'être immortel, tout va bien et que tout d'un coup vous êtes forcé à une humilité maximum parce que tout d'un coup, on vous annonce une nouvelle qui est mortelle et votre vie change à partir de ce moment-là", a répondu Axel Bauer. Une leçon d'humilité pour l'artiste qui évoque également le rôle des soignants et personnel médical. "Ça remet des choses en places et en même temps, je ne serais pas là pour en parler si je n'avais pas eu les soignants et le dépistage" a-t-il déclaré, rendant hommage à ceux qui l'ont sauvé.

Celui qui avait soutenu son fils Jim dans son aventure dans The Voice, s'était également récemment confié sur sa chanson et sa maladie dans Taratata : "C'est quelque chose d'assez tragique, ce n'est pas une chanson drôle, mais c'est cet instant où on apprend une très, très mauvaise nouvelle. La première chose que tu te dis quand tu apprends ce genre de nouvelles c'est que tu revois ta vie, tu te dis : 'Ah j'ai fait ça, j'ai déconné là, c'est malin"

Un épisode angoissant qui s'est finalement très bien terminé pour Axel Bauer.