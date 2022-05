Gauvain Sers invité de Bernard Montiel dans Olympiascope

Pour le tout nouveau numéro de son émission culturelle Olympiascope, le 17 mai 2022, Bernard Montiel a choisi de faire la rencontre du chanteur Gauvain Sers, au parcours singulier. Pour le Limougeaud de 32 ans, pas besoin de passer des castings ou d'affronter jurés et coachs dans un télé-crochet. Gauvain Sers a fait ses armes seul. Depuis 2013, l'artiste mène sa carrière d'une main de maître, en gardant la simplicité et l'authenticité que son public adore chez lui. Impossible donc pour Bernard Montiel de ne pas mettre en lumière ce talent brut.

Dans les coulisses de la salle mythique de L'Olympia, Bernard Montiel et ses équipes ont cuisiné Gauvain Sers. Musique, influence, succès, tournée... le chanteur en a également profité pour évoquer son dernier album sorti en 2021, Ta place dans le monde. D'ici quelques jours, il montera sur plusieurs scènes de festivals tels Festicolor, Les petites folies, Sons d'une nuit d'été ou encore le Crussol Festival et Musicalarue avant d'honorer deux dates parisiennes en avril prochain à La Cigale.

Ce succès, Gauvain Sers ne l'aurait sans doute jamais rencontré si Renaud ne lui avait pas proposé d'assurer les premières parties de ses concerts en 2016. Un artiste à qui il doit tout, qu'il admire plus que n'importe qui et à qui il rendait hommage en chanson le 10 mai dernier sur France 2 lors d'une émission spéciale organisée pour les 70 ans de Renaud : "J'avais forcément un peu le trac avant de m'attaquer à une montagne pareille mais j'étais surtout hyper ému de la chanter comme ça, les yeux dans les yeux, juste devant lui, pour sa teuf d'anniversaire. Dans un magnifique décor et avec le bandana rouge autour du cou. C'est le genre de moment suspendu que je place très très très haut sur le podium des instants les plus forts de ma petite existence", écrivait-il sur son compte Instagram.

Il se souviendra sûrement aussi de sa rencontre avec Bernard Montiel pour Olympiascope. Si Renaud est une légende dans la musique, l'animateur l'est autant pour la télévision. Après avoir présenté des programmes tels que La Une est à vous, Vidéo Gag, Surprise sur prise ! et récemment Le 6 à 7 et Animaux Stars, Bernard Montiel a décroché Olympiascope. Une opportunité qu'il doit sans doute à son talent pour s'entretenir avec des personnalités en tous genres. Une mission qu'il assure également sur les ondes de RFM chaque week-end !