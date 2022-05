Renaud : Touchante et authentique, l'émission pour son anniversaire cartonne sur France 2 !

Ils étaient beaucoup à avoir voulu lui souhaiter un joyeux anniversaire : ce mardi soir, l'émission consacrée à Renaud sur France 2 a réuni près de 3 millions de téléspectateurs et 15% de part d'audience, de très bons scores qui placent l'émission en troisième position de la soirée, derrière Koh Lanta sur TF1 et Crimes Parfaits sur France 3, mais dans un mouchoir de poche. Voilà qui devraient beaucoup réjouir le chanteur et ses amis, réunis sur scène pour des reprises de ses plus belles chansons devant sa fille aînée, Lolita.

Si l'interprète de Mistral Gagnant avait prévu plusieurs duos, dont des retrouvailles avec Axelle Red pour leur chanson culte Manhattan Kaboul, la plupart des artistes ont réinterprétés seuls ses chansons à leur sauce. Renan Luce, son ancien gendre (le père de sa petite-fille, Heloïse), resté très proche de lui, était présent, tout comme son petit protégé Gauvain Sers, tous les deux très émus.