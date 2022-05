Diaporama : Renaud : Touchante et authentique, l'émission pour son anniversaire cartonne sur France 2 !

1 / 43 Renaud : Touchante et authentique, l'émission pour son anniversaire cartonne sur France 2 !

41 / 43 Exclusif - No Web - Patrick Bruel - Enregistrement de l'émission "Joyeux anniversaire Renaud" au Dôme de Paris, diffusée le 10 mai sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage Pour marquer son grand retour, Renaud sera en exclusivité sur France 2 pour une soirée événement qui s’annonce aussi unique qu’exceptionnelle. Rare à la télévision, chacune de ses apparitions est attendue par ses nombreux fans et le grand public. Avec 27 albums, 20 millions de disques vendus et 6 Victoires de la musique, Renaud est un artiste incontournable de la chanson française. A l’occasion de son 70e anniversaire et de la sortie de son nouvel album, Métèque, dans lequel il revisite 13 grandes chansons de la musique française, Renaud nous offre un show exceptionnel ! Dans Joyeux Anniversaire Renaud, sur la scène du Dôme de Paris, il chantera en exclusivité plusieurs titres de son nouvel opus et partagera la scène avec ses amis lors de duos créés uniquement pour cette soirée. Ils interpréteront ainsi quelques-uns de ses titres les plus emblématiques. Au fil de la soirée, en présence de Renaud, de nombreux artistes viendront chanter ses plus grands succès. De Mistral gagnant à Morgane de toi, de Manu à Manhattan Kaboul en passant par Dès que le vent soufflera, Mon beauf ou bien encore En cloque, nous allons vivre une grande soirée de partage et de musique avec cet artiste iconique. L’acteur J.P.Rouve, ami intime de Renaud, en véritable conteur, nous apportera un éclairage émouvant et espiègle sur l’histoire de ces tubes mythiques grâce la diffusion d’archives rares.

