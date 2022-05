Koh-Lanta : Anne-Sophie éliminée, malaise d'un candidat et prouesse lors d'une épreuve !

Nouvel épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit mardi 10 mai 2022. La supériorité des ex-rouges a été réduite la semaine dernière après l'éviction de Pauline suite à une épreuve directement éliminatoire. C'est ensuite Yannick qui a été éliminé au conseil suite à de nombreuses manigances. Un nouveau matin se lève sur Koh-Lanta et les explications ont lieu entre les candidats, notamment au sujet de Maxime et Louana après les révélations de Bastien au précédent conseil.

Epreuve de confort et malaise

Il s'agit de la fameuse épreuve des flèches. Les candidats peuvent s'entraîner la veille de l'épreuve et Nicolas fait le pari fou avec François de lui céder sa part de manioc et de riz tous jours s'il met 5 flèches dans le mille et malheureusement pour lui, François réussit. Et il a bien besoin de manger car pendant quelques secondes il a fait un malaise après s'être relevé peut-être trop vite (ils en sont au 26e jour d'aventure).

Le principe de l'épreuve varie cette fois car il se déroule en équipe. Comme ils sont onze, un candidat ne peut pas jouer et ne peut donc pas prétendre profiter du confort. Grâce à un tirage au sort, François et Nicolas sont chefs d'équipe et peuvent choisir leurs coéquipiers.

Equipe de François : Fouzi, Louana, Bastien, Ambre.

Equipe de Nicolas : Maxime, Géraldine, Olga, Anne-Sophie.

Personne ne choisit Jean-Charles.

Les candidats s'affrontent à présent en duels, choisis par les chefs d'équipe qui donnent une flèche supplémentaire à deux membres de leur team. Nicolas bat Fouzi qui a une deuxième flèche donnée par François. Il peut donc affronter une autre personne dans la suite du jeu. François bat Maxime mais a une deuxième flèche donnée par Nicolas. Il peut donc affronter une autre personne dans la suite du jeu. Anne-Sophie bat ambre. Géraldine bat Louana. Olga bat Bastien. Maxime bat François. Géraldine bat Fouzi.

François est le seul survivant dans son équipe, il doit donc affronter tous les autres. François bat Olga (qui a encore une autre flèche), Anne-Sophie, Nicolas, Géraldine et encore Olga. L'équipe de François gagne donc l'épreuve grâce à sa prouesse.

La récompense : une nuit loin du camp (et pour le coup à l'abris de la pluie qui fait rage) avec un bon dîner, un petit-déjeuner et un coup de téléphone à des proches. Tous les candidats qui ont des enfants font partie de l'équipe perdante.... Fouzi a donc appelé son père, Ambre son compagnon, Bastien son ex qui l'a inscrit à l'émission, Louana sa maman et François, qui a versé sa petite larme, a parlé à sa chérie.

Epreuve d'immunité individuelle, collier et conseil

Il s'agit du parcours du combattant composé de sept obstacles. La femme et l'homme qui gagnent (car les deux sexes concourent chacun de leur côté) s'affronteront ensuite sur un défi avec un labyrinthe. Louana remporte l'épreuve sans difficulté. Du côté des messieurs, c'est Bastien qui gagne face à Maxime après un sprint final et seulement quelques secondes d'avance. Place à la réflexion avec un labyrinthe et un objet à libérer. C'est Louana qui gagne et obtient l'immunité pour le prochain conseil.

Olga et Anne-Sophie se sentent forcément en danger mais Olga trouve le collier d'immunité. Elle le dit à son amie. Elles décident de voter contre François, le disent à Bastien mais se gardent bien de préciser qu'Olga a un collier. Nicolas prévient François qui lui demande de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vote contre lui. Au final, Olga, Anne-Sophie, Bastien et Nicolas décident de voter contre Maxime et Nicolas balance tout à François, encore... et précise qu'il n'y a pas de collier. Maxime, qui est lui aussi prévenu, commence à être agacé qu'on fasse encore un "coup de poker"avec (sa) gueule".

Place au conseil. Olga sort son collier, stupeur ! Tout s'est joué entre Maxime et Anne-Sophie et c'est Anne-Sophie qui est éliminée. Elle part avec classe et lâche quelques larmes en parlant à Olga. Elle lui donne d'ailleurs son vote noir.