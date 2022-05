Koh-Lanta, Le Totem maudit : Pauline et Yannick éliminés, un accrochage au conseil !

Tout s'accélère dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. Après une première partie d'aventure en équipe, l'heure de la réunification a sonné. Setha a été éliminée par les ambassadeurs et Colin a été viré lors du premier conseil de la tribu blanche. Les aventuriers encore en lice ne peuvent désormais compter que sur eux-mêmes... et de potentiels alliés. Résumé de cette nouvelle soirée présentée par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Olga peine à surmonter le départ de son ami Colin. Elle fond en larmes face caméra et indique se sentir seule. Mais la danseuse est prête à se battre ! Elle parle conseil avec Yannick. Olga propose d'éliminer Louana pour venger son complice. Le basketteur lui suggère d'éliminer d'abord Maxime, le plus en danger, avant de faire sauter l'ancienne cheffe des rouges.

Place désormais au premier jeu de confort en individuel. En plein océan sont placés des gouttières avec à l'intérieur une boule. Les aventuriers, dans l'eau, doivent, à l'aide d'un bâton placé à l'extrémité de chaque gouttière, maintenir le tout afin d'éviter que la boule ne tombe. Dès que la boule tombe, l'épreuve se termine pour l'aventurier. Enfin, Denis Brogniart annonce une information de la plus haute importance : les apprentis Robinson n'ont pas pieds dans l'eau !

Le gagnant aura le droit à un moment privilégié avec douche, massage, de quoi se laver les dents. En plus de ce confort d'hygiène, le vainqueur aura de quoi se remplir le ventre avec un plateau de fruits à base d'ananas, mangue, pastèque et banane. Enfin, gare aux deux aventuriers arrivés derniers : ils subiront la malédiction du totem maudit. En effet, ils auront un handicap d'une voix lors du prochain conseil.

Le premier à faire tomber sa boule est Yannick, au bout de 14 secondes. Il est suivi par Fouzi. Tous les deux auront donc une voix contre eux ! Anne-Sophie, Jean-Charles, Nicolas, Olga, Géraldine et Pauline perdent à leur tour. Après une demi-heure, l'épreuve se corse : les aventuriers doivent désormais tenir leur bâton avec les deux mains. Ambre lâche, tout comme Louana et Maxime. Le duel final se joue donc entre François et Bastien. Après plus d'une heure de jeu, Bastien fait tomber sa boule et la victoire est pour François !

Le gagnant peut partager sa récompense avec un camarade. François choisit Ambre. Le duo file profiter d'une douche ouverte en pleine plage avant de se faire masser au beau milieu de l'océan, un décor digne d'une carte postale. Enfin, ils dégustent les délicieux fruits.

La nuit, François et Ambre la passent sur le camp blanc, avec leurs camarades. Et au petit matin, l'ambiance est tenue : il manque le bol de manioc de Fouzi mis de côté la veille. Maxime, le "pique-assiette du camp" selon les filles, est au coeur des soupçons... Il assure ne pas y avoir touché. Le mystère reste alors entier.

Épreuve d'immunité

Avant même d'annoncer les règles, Denis Brogniart fait une annonce : le perdant est éliminé sur le champ ! Place à une épreuve mythique : les grappins. Les aventuriers doivent récupérer trois palets en bois sur le sable, placés à 7 mètres pour les hommes et 6,5 mètres pour les femmes.

François est le premier à rapporter ses trois palets, il remporte la victoire et est immunisé au conseil. Fouzi, Bastien, Louana, Ambre, Olga, Yannick, Géraldine, Jean-Charles, Maxime puis Nicolas y parviennent à leur tour. La dernière place se joue entre Pauline et Anne-Sophie. C'est finalement Pauline qui arrive dernière et est éliminée de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Elle fond en larmes, tout comme Louana et Ambre, ses camarades depuis le début du jeu. François aussi est très ému, il évoque même une "victoire en demi-teinte".

De retour sur le camp, sans Pauline, les aventuriers pensent alors au conseil et envisagent de nombreuses stratégies. Nicolas révèle à François et Jean-Charles que les ex-jaunes souhaitent voter contre Maxime. Mais rappelons que Fouzi et Yannick sont tous les deux en danger puisqu'ils ont chacun une voix contre eux. Jean-Charles refuse de voter contre Yannick et avance le prénom d'Olga.

Finalement, tous (ou presque) s'accordent pour un vote contre Maxime. Mais Anne-Sophie ne suit pas : elle ne fait plus confiances aux ex-rouges après l'élimination de Colin. Plus encore, Bastien envisage de voter contre Louana. Pour que le plan fonctionne, il faut que Maxime change de bord. Mais ce dernier n'y croit pas et file tout balancer à Louana, Fouzi et Ambre !

Conseil

Pour la première fois, il n'y a que trois foulards (tous rouges) au conseil. Une preuve de la volonté des aventuriers de devenir une vraie tribu blanche réunifiée. Chacun vote, Olga le fait deux fois puisque Colin lui avait confié son vote noir.

Pas de collier d'immunité ce soir, place au dépouillement. Fouzi obtient une voix contre lui, Yannick en a huit et Louana six. C'est donc Yannick qui est éliminé ! Avant de partir, il regrette que Maxime ait une "double casquette". Ce dernier s'explique avec Bastien et découvre qu'il était réellement en danger.

Yannick cède son vote noir à Anne-Sophie. Elle votera deux fois au prochain conseil.