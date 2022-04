Koh-Lanta, Le Totem maudit : Colin éliminé, Louana "gênée" et Olga en larmes !

Dans Koh-Lanta, Le Totem maudit, c'est déjà la réunification. Tandis qu'ex-jaunes et ex-rouges se retrouvent désormais en une seule tribu blanche sur le camp réunifié, Louana et Colin s'attèlent à la lourde tâche des ambassadeurs. Impossible pour le jeune sportif d'aller à la boule noire et risquer son aventure, il décide donc d'éliminer Setha. Mais en contre-partie, il fait promettre à Louana qu'Olga et lui ne serait pas éliminés pendant au moins quatre conseils...

Épreuve d'immunité

Setha a quitté le camp. Et c'est le moment que Louana choisit pour expliquer à ses camarades anciens rouges le deal passé avec Colin. Une stratégie qui n'est pas au goût de tous. En effet, Ambre trouve le duo "un peu gourmand", mais accepte. Une autre question se pose, celle du conseil. Pauline a un bracelet maudit et donc déjà une voix contre elle. Les rouges souhaitent s'assurer que Colin et Olga ne votent pas contre elle. Mais Louane doute : Colin a déjà trahi les jaunes et est dans une situation délicate...

Place à l'épreuve d'immunité. Et il faudra faire preuve de patience pour l'emporter ! Les aventuriers doivent se tenir dans la position du koala sur un bambou planté dans le sable, en plaçant les pieds sur une corde enroulée autour du bois.

François est le premier à tomber, il est suivi par Fouzi puis Jean-Charles. A ce moment, Denis Brogniart annonce que les aventuriers doivent désormais placer leurs pieds sur la cordelette inférieure, plus basse et plus fine. Yannick lâche, tout comme Pauline, Maxime, Nicolas, Géraldine, Anne-Sophie, Ambre et Olga. Sont encore en lice Colin, Bastien et Louana. Colin tombe. Le duel final se joue entre Louana et Bastien. Et c'est finalement Louana qui remporte le jeu !

Si elle est assurée d'être intouchable lors du conseil, le reste des aventuriers ne peut en dire autant. Yannick, qui possède deux bracelets maudits ainsi que Pauline qui en a un aussi sont en danger. Et ils ne sont pas les seuls : certains ex-rouges voient là l'occasion d'éliminer Maxime, qui a beaucoup agacé par le passé. Mais l'ancien jaune Nicolas joue double jeu et révèle à François et aux autres garçons ex-rouges le plan. Une stratégie est évoquée, celle de voter contre Colin afin de sauver Maxime. "J'ai de la rancoeur contre Colin, si je peux le faire tomber je le ferai", lance Nicolas face caméra.

Conseil

Ils sont encore 14 apprentis Robinson en lice. Après ce conseil, ils ne seront plus que 13. Mais lequel quittera l'aventure ? Yannick, Pauline, Maxime et Colin son potentiellement en danger. Seule Louana est certaine de rentrer sur le camp...

D'abord, Denis Brogniart rappelle qu'il s'agit là du dernier conseil où les bracelets maudits existent. Tous votent puis au moment de savoir si quelqu'un souhaite sortir un collier d'immunité, François et Nicolas se manifestent. Ils seront donc intouchables ce soir. Yannick obtient 3 voix, Pauline 1, Colin 7 et Maxime 6. C'est donc Colin qui est éliminé. Olga fond en larmes.

"J'ai l'impression que c'est irréel", lance l'aventurier. Après avoir découvert qui avait voté contre lui (une majorité d'anciens rouges, sauf Louana), il attend des explications. Louana, "gênée", s'excuse et François indique qu'il ne peut pas faire confiance à Colin qui avait donné sa parole à Setha puis l'a trahie. L'éliminé est déçu et regrette que Louana lui ait menti.

Colin quitte l'aventure et cède son vote noir à Olga.