Koh-Lanta, Le Totem maudit : Setha éliminée aux ambassadeurs, Colin au plus mal...

Place à la réunification dans Koh-Lanta, Le Totem maudit ce mardi 26 avril 2022 sur TF1. La semaine dernière, Denis Brogniart avait déjà annoncé la nouvelle. En vue de la réunion des ambassadeurs, les rouges avaient désigné Colin et les jaunes avaient choisi Louana pour représenter l'équipe adverse. Le duo ne parvient pas à s'entendre. Mais attention, la malédiction du Totem maudit rôde... S'ils vont jusqu'au tirage au sort, Colin a deux chances sur trois de tirer la boule noire et d'être éliminé, Louana en a une sur deux.

Il est l'heure de prendre une décision. Louana donne son accord pour aller au tirage au sort. Colin refuse. Louana lui promet qu'il restera son allié, tout comme Olga, "jusqu'à ce qu'il n'y est plus de violets" à savoir quatre conseils au moins. Le jeune sportif accepte le deal et lâche le prénom d'un jaune qui sera éliminé. Le duo débarque sur le camp blanc réunifié et doit alors livrer le verdict. Colin explique que c'est Setha qui quitte le jeu.

Elle est déçue et assure qu'à sa place, elle aurait été à la boule noire s'il le fallait. "Ce n'est pas un homme, il n'a pas de parole", balance-t-elle, encore sous le choc de son élimination. Il faut dire que la jeune femme croyait dur comme fer que le jeune Colin jouerait son aventure pour sauver l'un des membres de l'équipe des Matingi jaunes... Lui s'en veut et comprend l'agacement de sa camarade.

Avant de partir, Setha lance un ultime coup de bluff : elle laisse entendre qu'elle a donné son collier d'immunité (imaginaire) à son allié Yannick. Juste avant le départ de Setha, Yannick et Nicolas expliquent qu'eux seraient allés à la boule noire. En partant, l'aventurière dit au revoir à tous, sauf à Colin, responsable de son départ.

C'est donc la fin pour l'aventurière qui a longtemps survécu sur l'île grâce à son faux collier d'immunité, évinçant notamment Alexandra lors du dernier conseil. Les deux jeunes femmes étaient en effet arrivées à égalité. Et, après deux tours de votes, le tirage au sort avait décidé de leur sort. Setha était sauvée, Alexandra éliminée...