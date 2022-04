Koh-Lanta 2022 : L'heure de la réunification a sonné, les deux ambassadeurs annoncés !

La semaine dernière, Alexandra a été éliminée au conseil par ses camarades des Matingi jaunes. Setha, également en danger, a laissé planer le doute quant au fait qu'elle possède un collier (en réalité imaginaire). Ce mardi 19 avril 2022, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Une soirée qui marque le programme puisqu'il s'agit de la très attendue réunification !

Jeu de confort

Déjà 20 jours pour les apprentis Robinson. Et avant de se retrouver tous ensemble sur le camp blanc, place au jeu de confort. Si Denis Brogniart reste flou sur la malédiction du totem maudit, il présente volontiers la récompense. Les gagnants auront la chance de déguster un filet de boeuf cuit à la broche avec des petites pommes de terre.

Mais d'abord, il faut gagner. Depuis le ponton le plus éloigné en mer, le but des aventuriers est d'effacer tous les obstacles en faisant progresser un symbole pris dans une corde. Une fois l'objet libéré, l'aventurier suivant suit le pas. Lorsque les sept symboles sont libérés, une autre mission les attend : construire deux perches à l'aide de bambous pour ensuite pouvoir extraire d'un bambou vertical deux cercles de bois. Tirage au sort oblige pour les femmes rouges. C'est Louana qui ne joue pas.

Les jaunes prennent de l'avance lors de la course. Mais au moment de sortir les anneaux, ce sont leurs adversaires qui prennent l'avantage. La victoire est finalement pour les rouges !

Yannick tient à préciser que Maxime a observé la manière de faire les noeuds des jaunes. Ce dernier se défend en expliquant que ce n'était pas interdit. Après ce petit règlement de comptes, Denis Brogniart annonce que la réunification, c'est demain ! Chaque équipe doit désigner l'ambassadeur de la tribu adverse. Autre information : la malédiction des jaunes touchera l'ambassadeur.

De retour sur leur camp, les rouges savourent leur repas. Même Louana, pescetarienne depuis six ans (et qui n'a pas touché de viande de boeuf depuis autant de temps), se régale. Et cela déplait aux garçons, qui auraient préféré avoir de plus grosses parts que les filles.

De leur côté, les jaunes s'attèlent à la lourde tâche de choisir l'ambassadeur rouge : ils désignent Louana. Les rouges choisissent Colin.

Réunion des ambassadeurs

Colin et Louana se retrouvent face à Denis Brogniart en qualité d'ambassadeurs. Avant même que les négociations commencent, l'animateur annonce la malédiction du jeune sportif, perdant avec son équipe jaune au jeu de confort. Si le duo va jusqu'au tirage au sort pour décider de son sort, Colin piochera parmi une boule blanche et deux boules noires. Il aura alors deux chances sur trois de quitter le jeu ! De son côté, Louana n'est pas impactée : son étui contient une boule de chaque couleur.

Chaque ambassadeur tente de faire entendre (sa) raison à l'autre. Mais aucun ne semble prêt à sacrifier l'un de ses camarades... C'est alors qu'ils prennent la décision d'aller au tirage au sort. Rappelons que l'aventurier qui tire la boule noire est éliminé sur le champ ! Afin de connaître la suite des négociations, rendez-vous la semaine prochaine !