Raphaël Mezrahi : Rencontre féline dans Animaux Stars avant un moment privilégié avec Diane Leyre

De passage sur Europe 1 en février 2019, il avait expliqué que son amour pour les animaux l'avait poussé à ne plus consommer. Sa passion pour les animaux est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'en mange aucun. Il est en effet ouvertement végétarien et dit frôler le véganisme. "Je ne mange pas d'animaux, un oeuf de temps en temps", précisait celui qui a une cuvée de champagne vegan qui porte son nom. Raphaël Mezrahi a pris position dans différents domaines touchant à la condition animale. Il est notamment opposé à la corrida, à la chasse ou à la vente de fourrure. "J'ai une maison dans les bois et il y a beaucoup de bêtes qui débarquent, notamment des hérissons. Ma maison est ouverte à tous les animaux et ils le savent bien. J'ai un grand étang par exemple où il est interdit de pêcher. J'ai des poissons qui y vivent en toute sérénité et d'autres animaux viennent squatter", déclarait-il en 2016 auprès de 30 Millions d'amis. Des sujets qu'il évoquera sans doute dans Animaux Stars.

Rendez-vous le 2 avril, à partir de 17h30, sur Animaux TV.