Pierre Palmade réunit ses plus grands amis pour une soirée événement sur France 2

Tous se sont prêtés au jeu et vont s'illustrer dans des décors plus variés les uns que les autres. On pourra ainsi découvrir Pierre Palmade et Muriel Robin dans la peau de Louis XVI et Marie Antoinette, Nathalie Baye en call-girl ou encore Carole Bouquet en Joconde. Côté musique, les chanteurs mélangeront leurs univers. Un duo entre Christophe Willem et Chantal Goya est notamment attendu, tout comme celui formé par Vincent Niclo et Dave. Le tout dans la joie et la bonne humeur. "Il y a une chaleur et une humanité. Les artistes viennent pour le plaisir, pas pour le marketing", s'est réjouit Pierre Palmade lors d'une interview pour Télé Cable.

Egalement contacté par Télé Loisirs, l'ex-mari de Véronique Sanson a expliqué son choix de vouloir mettre en place une telle soirée événementielle. "J'étais nostalgique de ces Numéros 1 consacrés à Claude François ou Sheila. Des shows sans animateurs où on avait l'impression que tous les artistes étaient une bande de copains, qui s'amusaient et ne faisaient pas que leur boulot", a-t-il déclaré. Sa complice Muriel Robin, qui était également interviewée, lui a ensuite reconnu "une idée magique". Et d'ajouter : "C'est joyeux, élégant, bienveillant et j'espère qu'on en fera d'autres !"

La fine équipe, à retrouver ce samedi 25 juin sur France 2 dès 21h10.