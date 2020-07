Pierre Palmade marié avec Véronique Sanson : "On se foutait de ma gueule"

La vie amoureuse des stars passionne leurs fans. À ce sujet, Pierre Palmade a déjà fait d'intéressantes confidences aux siens, comme le fait que ses relations "n'ont jamais duré plus de six mois". Son mariage avec Véronique Sanson a quand même duré six ans, une union vivement critiquée à cause des rumeurs de l'époque concernant l'homosexualité du comédien.

C'est au micro d'Europe 1 que Pierre Palmade a fait part de ce regret. Invité pour parler de son nouveau spectacle, Assume bordel !, le comédien de 52 ans a justement évoqué ses difficultés à assumer son homosexualité. Pierre Palmade avait épousé la chanteuse Véronique Sanson en 1995. Ils ont divorcé en 2001 et ont conservé d'excellents rapports.

"Le gagnant de Top Chef [David Gallienne, vainqueur de la saison 11 de l'émission diffusée en 2020, NDLR], quelqu'un qui a épousé une femme, il est très ami avec elle et maintenant, il est avec un compagnon. On salue son courage, on salue sa vie. Alors que moi qui étais marié avec Véronique Sanson, et qui a été avec des hommes, on se fout de ma gueule, on ricane, on dit que c'était du chiqué. J'aimerais savoir pourquoi sa vie est courageuse et pas la mienne. Il a de la chance", a-t-il déclaré.

David Gallienne a récemment révélé que son père l'avait exclu du domicile familial en apprenant son homosexualité.