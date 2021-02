Elsa Esnoult victime d'un accident : l'actrice bientôt en béquilles dans Les Mystères de l'amour

Un petit pépin est si vite arrivé ! Alors qu'elle s'apprêtait à enchaîner les tournages, Elsa Esnoult a été victime d'une terrible mésaventure qui l'a envoyée tout droit à l'hôpital. Sur son compte Instagram, la jeune comédienne a annoncé qu'elle allait boiter pendant un long moment en partageant une photographie d'elle en pleine consultation, le mardi 16 février 2021. "À cause d'un accident stupide, regrette-t-elle sans plus de détail. Je me suis cassé le pied... donc mon clip va prendre un peu de retard, j'en suis vraiment désolée...je vous promets de le terminer au plus vite..."

Cette nouvelle est d'autant plus difficile à accueillir, pour Elsa Esnoult, qu'elle est une véritable férue de travail. Quand elle n'assure pas son rôle dans la série Les Mystères de l'amour, pour la chaîne TMC, elle chante, chante, et chante encore ! Elle était d'ailleurs en train de boucler le tournage du clip de Moi, j'écrirai ton nom, l'un des titres de son prochain album intitulé 5. Que les téléspectateurs se rassurent : l'actrice n'a pas décidé de se mettre en arrêt maladie pour autant. "Je pars tourner tout à l'heure la suite d'LMA, a-t-elle assuré. Alors ne soyez pas surpris si vous voyez Fanny avec des béquilles dans les prochains épisodes." Nous voilà prévenus.