Elsa Esnoult célibataire : son métier a ruiné sa vie privée, "c'est un peu compliqué"

Elsa Esnoult vit dans un monde merveilleux. Bercée d'amour et de chansons, la jeune comédienne s'apprête à sortir un nouvel album qui sent bon la cannelle puisqu'il sera consacré à la douceur des fêtes de Noël. Hélas, ce bonheur fou qui coule dans ses veines, elle ne parvient pas toujours à la partager. C'est ce qu'elle a expliqué sur les ondes de VL MEDIA et de MCETV dans l'émission Un éclair de Guény. "Mon métier a fait que, dans mes relations, c'était très compliqué pour l'autre personne d'accepter, s'est-elle souvenue. C'est ça mon métier. C'est ça que j'ai vu. Le fait d'avoir beaucoup d'amour d'un public, aussi. Parfois il y a des gens qui ont besoin de me dire qu'ils m'aiment, et la personne qui partage ta vie se dit 'Mais pourtant elle est à moi, j'ai pas envie qu'on lui dise ça'."

Héroïne de la série Les Mystères de l'amour, Elsa Esnoult a sorti quatre albums en l'espace de quatre ans... tous disques d'or. Elle est également auteure d'un ouvrage intitulé Le rêve d'une vie, aux éditions Harlequin, et a obtenu la troisième place du podium de l'émission Danse avec les stars au bras d'Anthony Colette en 2019. Voilà qui commence à constituer un CV en béton, mais qui n'empêche pas la jeune femme de 32 ans d'avoir la tête sur les épaules. "Ce n'est pas grave, se rassure-t-elle. Il faut trouver la personne qui accepte ça, qui verra le positif de tout ça. Je ne suis pas non plus Michael Jackson ni Mariah Carey. Je pense qu'on peut m'aimer pour moi-même. Je fais en sorte de donner confiance à la personne, mais parfois c'est un peu compliqué." Si elle affirme que son métier c'est sa vie, le quotidien est parfois difficile...