Elsa Esnoult : Ses complexes physiques, résultat d'un traumatisme passé (EXCLU)

Son nom est sur toutes les lèvres, son visage sur tous les écrans. En quelques mois, Elsa Esnoult a été propulsée de l'anonymat confortable au devant de la scène. Héroïne de la série de TF1 Les Mystères de l'amour, la jolie comédienne de 31 ans multiplie, comme Hélène Rollès avant elle, les cordes à son arc : quatre albums à son actif, un titre au générique des épisodes écrits par Jean-Luc Azoulay, un ouvrage autobiographique paru chez Harlequin et une très belle troisième place sur le podium de la dixième saison de Danse avec les stars. Très active, dans la vie comme sur les réseaux sociaux, la jeune femme n'en reste pas moins extrêmement pudique.

Je ne me suis jamais trouvée extraordinaire

Le succès ne lui a pas brûlé les ailes. Au contraire, c'est avec une modestie impressionnante qu'Elsa Esnoult s'est confiée à Purepeople, notamment à propos des complexes qui la rongent au quotidien. Alors qu'elle enchaînait les chorégraphies au bras d'Anthony Colette sur TF1, l'apprentie ballerine ne cessait d'entendre qu'il fallait qu'elle outrepasse ses propres peurs. "Ce sont des choses qui datent du passé, depuis toujours, précise-t-elle. Il y a des moments où je me sentais très très mal dans ma peau, et je pense que ça reste des cicatrices. J'ai grandi avec, je ne me suis jamais trouvée extraordinaire. À l'école, j'avais l'impression que toutes les filles étaient mieux que moi. J'étais dans une école où les élèves avaient beaucoup plus d'argent que moi. On n'était pas du même niveau social. Mes parents ont toujours fait en sorte de mettre leurs moyens pour nos études, à ma soeur et à moi, pour qu'on ait les cartes en main et réussir dans la vie." Mission accomplie.