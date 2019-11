Elsa Esnoult réagit à son élimination de DALS : "Une aventure magique"

L'aventure Danse avec les stars est terminée pour Elsa Esnoult ! La comédienne des Mystères de l'amour (TMC) ne s'était pas fait que des soutiens lors de cette compétition. Dotée d'une puissante communauté de fans, elle s'est frayée un chemin jusqu'aux portes de la finale, éliminée bien après Clara Morgane, Azize Diabaté ou encore Linda Hardy. Les internautes avaient alors pesté, disant que sa place en demi-finale n'était pas méritée, puisque Elsa n'avait pas que des bonnes notes.

Décidant de ne pas écouter les cancans, Elsa Esnoult a publié un touchant message sur son compte Instagram, dimanche 17 novembre 2019. "Merci infiniment à vous tous qui avez voté pour moi tout au long de ces semaines....vous m'avez fait vivre une aventure magique.... Je me suis donnée à fond pour vous offrir le meilleur de moi-même...être sur le Podium de Danse avec les Stars c'est déjà exceptionnel ! Merci encore pour tout...", a-t-elle écrit, en légende d'une merveilleuse photo d'elle avec les deux finalistes, Ladji Doucouré et Sami El Gueddari.

L'occasion également pour Elsa Esnoult de donner rendez-vous à ses fans là où ils l'ont toujours connue. "Dès demain je vous retrouve dans Les Mystères de l'Amour sur TMC et très vite à mes concerts dans toute la France et la Belgique, j'ai tellement hâte de reprendre la Tournée !! Bravo à nos deux finalistes Sami et Ladji et merci pour leur amitié. Je vous embrasse tous tendrement", a poursuivi la partenaire d'Anthony Colette.

Les demi-finales de Danse avec les stars 2019 n'ont pas vraiment attiré les téléspectateurs : TF1 est deuxième de la soirée, derrière France 3 et Commissaire Magellan. 3,18 millions de téléspectateurs seulement ont suivi l'émission (16,3% du public). C'est le plus faible score historique de l'émission.