Danse avec les stars : Elsa Esnoult trop mal notée ? Anthony Colette "vénère"

Elsa Esnoult (31 ans) partait de zéro en débutant l'aventure Danse avec les stars 2019. L'actrice des Mystères de l'amour (TMC) travaille donc d'arrache-pied chaque semaine afin de poursuivre la compétition et, pour l'heure, le public l'a toujours soutenue. En revanche, ce qu'elle fait n'est jamais assez bien pour les membres du jury Shy'm, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Patrick Dupond. Lors des trois premiers prime, elle faisait partie du bas du classement. Une situation sur laquelle son partenaire Anthony Colette s'est exprimé lors de son passage dans C'Cauet sur NRJ, lundi 7 octobre.

L'un des chroniqueurs a demandé à l'ancien petit ami d'Iris Mittenaere s'il ne trouvait pas les juges trop sévères avec Elsa Esnoult. "C'est possible (...) C'est vrai que je suis vénère. Il y a des fois, il y a des choses... Je me dis : 'Ça va, c'est bon. Monte un petit peu la note'", a regretté Anthony Colette. Mais le beau brun de 24 ans a vite relativisé en expliquant que ce n'était pas grave : "On va progresser, les gens votent et puis, après, on se débrouille."

Interrogée par France dimanche à la suite du premier prime diffusé le 21 septembre, Elsa Esnoult avait également estimé que le jury avait été un peu sévère avec elle : "On n'a pas trouvé notre prestation si nulle. Ces mauvaises notes n'étaient vraiment pas méritées. Mais peu importe, ça aura au moins eu le mérite de nous booster encore plus pour la suite."

Anthony Colette et Elsa ne lâchent donc rien et ont entamé une nouvelle semaine de répétitions lundi dernier. C'est une émission dédiée à Céline Dion que les téléspectateurs de TF1 découvriront samedi 12 octobre, sur TF1. Le duo dansera une rumba, la danse de l'amour, sur le célèbre titre extrait de la B.O de Titanic My Heart Will Go on. Très excitée, l'interprète d'Androgyne n'a pas caché être une grande fan de la chanteuse de 51 ans, comme on peut le voir avec une vidéo dévoilée sur MYTF1.