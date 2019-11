Clara Morgane (Danse avec les stars) : Lourds sous-entendus sur l'achat de SMS

Le 21 septembre 2019, Clara Morgane rejoignait le casting de Danse avec les stars, émission phare de TF1. Accompagné par Maxime Dereymez, son danseur attitré, le mannequin de 38 ans a très rapidement montré un certain talent pour les danses de salon. Très bien notée, souvent première du classement des juges, elle était l'une des célébrités pressenties pour décrocher le trophée de cette dixième saison. Seulement voilà, le 26 octobre dernier, son élimination prématurée du concours a soulevé beaucoup de questions.

Invitée sur Sud Radio le 13 novembre 2019, Clara Morgane est revenue sur le jour où son aventure s'est terminée. Et lorsque l'animateur Gilles Ganzmann lui demande si l'émission était "bidonnée", la réponse de la jeune maman est pour le moins étonnante : "Alors certainement pas de la part de TF1, j'en suis persuadée, j'en ai vraiment le coeur net, car ce n'était pas dans leur intérêt que je parte. (...) Après, à partir du moment où le SMS est payant..., commence-t-elle avant de marquer un temps de silence, c'est une question d'argent et c'est tout... ce sont ceux qui ont le plus d'argent qui peuvent envoyer le plus de SMS...", finit-elle par lâcher.

Surprise, Valérie Expert tente de comprendre les sous-entendus de Clara Morgane : "Donc vous sous-entendez que des gens avec beaucoup d'argent ont pu favoriser... il faut lire entre les lignes ?", questionne-t-elle. Sûre d'elle, la bombe ne se laisse pas démonter, sans toutefois se montrer plus précise : "Moi je ne lis entre aucune ligne, je suis très claire : à partir du moment où on peut acheter les SMS..." Alors que Gilles Ganzmann lui lance "Donc vous pensez que Linda Hardy est très riche ?", Clara Morgane répond simplement : "Elle est sortie, donc elle n'est pas très riche..."

À la suite à son départ, de nombreux internautes s'en étaient pris à Elsa Esnoult, seule femme encore en lice pour la victoire finale. C'est donc tout naturellement que Valérie Expert a tenu à demander à Clara Morgane si elle pensait qu'Elsa Esnoult était riche. Ce à quoi la chanteuse a répondu : "Peut-être qu'elle a beaucoup d'argent, je n'en sais rien ! Mais je ne parle de personne en particulier. Je dis que, dans ce genre d'émission, en général, à partir du moment où le SMS est payant, ça devient une question de 'Qui a le plus de moyens pour envoyer massivement des SMS ?' Après voilà, peut-être aussi qu'elle... qu'il y en a qui ont beaucoup plus de fans que d'autres...", conclut-elle rapidement.

Voilà encore des déclarations qui laissent supposer les regrets de la belle à propos de son élimination de la compétition. À chaud, elle avait déjà fait part de son "sentiment d'inachevé" auprès de Télé Loisirs.

Alors, la chaîne devrait-elle revoir son système de votes ? Ce n'est pas Clara Morgane qui serait contre...