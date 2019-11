Danse avec les stars et l'achat de SMS : mise au point d'un célèbre producteur

Clara Morgane aurait peut-être mieux fait de s'abstenir. Depuis son élimination soudaine et surprenante de Danse avec les stars, l'animatrice suscite la curiosité à chacun de ses passages. Le 13 novembre 2019, c'est sur les ondes de Sud Radio qu'elle était invitée à revenir sur son parcours au côté de Maxime Dereymez. Et à la question de sa voir si l'émission est "bidonnée", Clara Morgane a proféré de lourds sous-entendus. "A partir du moment où le SMS est payant... C'est une question d'argent et c'est tout... ce sont ceux qui ont le plus d'argent qui peuvent envoyer le plus de SMS...", a-t-elle déclaré. Des propos qui ont largement été repris par les médias, lesquels ont estimé qu'Elsa Esnoult en était la cible.

Et pour cause, depuis le début de la dixième saison du programme, l'actrice et chanteuse est celle qui récolte les plus mauvaises notes. Pourtant, elle s'apprête aujourd'hui à danser pour les demi-finales. Mais qu'à cela ne tienne, selon Jean-Luc Azoulay, Clara Morgane n'a pas cherché à tacler sa protégée des Mystères de l'amour. "Ce n'est pas méchant ! Clara est une gentille fille et on n'a aucun problème avec elle. C'est le problème de la démocratie. Elsa n'a pas un public riche ! Il est très populaire, il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui n'ont pas d'argent mais ils sont très nombreux. Ce n'est pas une question d'argent mais de volume !", a-t-il assuré à Voici. "Ses albums se vendent entre 50 et 70 000 exemplaires et la série Les Mystères de l'amour compte 800 000 personnes qui regardent et c'est deux fois par week-end !", a-t-il également défendu.

D'après le célèbre producteur de 72 ans, les propos de Clara Morgane ont tout simplement étaient mal interprétés. "Elle ne dit pas qu'il y a de la triche. Beaucoup de gens ont des followers sur Instagram et les followers sont des gens qui ne sont pas concernés. Elsa a des fans, des gens qui se tatouent son nom et achètent ses disques. Ces gens ne font pas que regarder les photos sur Instagram. Ils l'aiment, ils vont à ses concerts et elle a rempli le Zénith."

Pour conclure, Jean-Luc Azoulay souligne le travail acharné d'Elsa Esnoult qu'il qualifie d'ailleurs de "gagneuse". Reste à savoir si elle sera assez soutenue pour soulever le trophée de Danse avec les stars.