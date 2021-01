Elsa Esnoult couverte de rongeurs : l'actrice fête la nouvelle année "avec ses 3 ratounes"

Elle vit, elle bouge, elle respire pour les animaux. Elsa Esnoult, qui s'engage constamment pour les bêtes à poils et à plumes, vit elle-même entourée de petits compagnons. Et pas n'importe lesquels ! Outre sa chienne Eden, qu'elle considère un peu comme "sa fille", la comédienne nourrit une curieuse passion pour les rats. Elle en a d'abord accueilli un, puis deux, puis trois. Tous portent le nom d'un précieux bijou : Ruby, Pearl et Saphyr.

Le 3 janvier 2020, l'héroïne de la série Les mystères de l'amour a partagé une photographie en compagnie de ses "trois ratounes", portant un T-shirt mentionnant "Crazy Rat Lady" - une autre version de la "folle aux chats", personnage cocasse et furibond des Simpsons. À maintes reprises, Elsa Esnoult a tenté de présenter les rongeurs comme de belles âmes qui terrifient sans raison. "Ils sont très curieux, ont une excellente mémoire et sont d'excellents apprentis, explique-t-elle. Ils comprennent des concepts complexes et une fois qu'ils apprennent à faire quelque chose, ils ne l'oublient pas. Ils ont également la capacité de distinguer les causes des effets, ce qui est une découverte majeure car auparavant on pensait que seul l'homme était capable de raisonnement causal. Ce rongeur est un animal domestique idéal si vous en prenez bien soin. Ce sont des créatures très douces et joueuses. De même qu'un chien, un rat peut apprendre énormément de tours et même répondre à son propre nom !"