Les Mystères de l'amour : Une ex de Secret Story joue les perturbatrices

Les candidats de Secret Story ont la cote dans Les Mystères de l'amour. Après Nadège Lacroix (saison 6 en 2012), Xavier Delarue (saison 1 en 2007) ou encore Benoît Dubois (saison 4 en 2010), un autre ancien habitant de la Maison des Secrets a été recruté par Jean-Luc Azoulay.

Comme le dévoilent nos confrères de Télé Loisirs, Rachel Mouyal fait désormais partie du casting des Mystères de l'amour. Sa première apparition aura lieu samedi 7 novembre. La belle blonde avait participé à la saison 10 de Secret Story en tant qu'actrice. Elle devait se faire passer pour l'ex-petite amie de Bastien Grimal dans le cadre d'une mission exceptionnelle de la Voix. Mais c'est un tout autre rôle que lui a concocté le producteur des Mystères de l'amour.

La belle blonde de 32 ans incarnera Eva, une journaliste membre de la secte de Sigmund. "C'est une femme manipulatrice, malicieuse, qui va entrer en action main dans la main avec Sigmund. On va vite découvrir ses intentions. On la découvre dans le studio où Fanny (Elsa Esnoult) et Christian (Sébastien Roch) sont avec Eric (Allan Duboux). Elle vient pour interviewer Christian sur sa vie, sa relation avec Fanny et elle va continuer son chemin au sein de ce trio", a expliqué Rachel Mouyal à Télé Loisirs. Malgré le côté bad girl de son personnage, la jeune femme est persuadée que les téléspectateurs s'attacheront à elle, car "c'est un rôle bien écrit" et qu'"au fond, c'est une belle personne".

Rachel Mouyal espère rester longtemps dans la série. Selon elle, c'est "bien parti pour" puisqu'elle y a fait ses premiers pas il y a deux mois. Elle a été très bien accueillie par tout le casting et a notamment une "belle complicité" avec Sébastien Roch et Elsa Esnoult.

Cette belle opportunité est un rêve qui se réalise pour Rachel. "C'est une série que j'ai regardée pendant des années avec amour. J'ai grandi avec Hélène et les garçons. Pouvoir jouer dedans, c'est un honneur ! En plus, c'est un rôle qui me colle à la peau car Eva a de l'ambition", a-t-elle précisé. Elle remercie donc Jean-Luc Azoulay de l'avoir recrutée.