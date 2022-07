Elsa Esnoult toujours traumatisée par Fort Boyard : ces souvenirs qui la hantent

Elsa Esnoult fait son retour dans Fort Boyard ce samedi 16 juillet sur France 2. Pour la troisième fois de sa vie, elle va être soumise aux épreuves de l'émission afin de remporter le plus d'argent possible pour venir en aide à une association. Après Tara Océan et Tombée du Nid, c'est pour Pompiers Solidaires - qui participe à protéger les personnes, biens et environnements, sauver des vies humaines et soutenir les populations vulnérables - qu'elle va se battre cette fois-ci, et surtout vaincre ses peurs.



Car oui, la comédienne et chanteuse de 33 ans, qui avait perdu beaucoup de poids l'année dernière, ne garde pas forcément un très bon souvenir de son deuxième passage dans l'émission. Lors de l'épreuve de la Spa'rade, elle avait alors été contrainte de plonger son corps entier dans trois bains différents, dans lesquels nageaient des tourteaux, des crapauds ainsi que des serpents. "Je suis restée traumatisée par ces bestioles et, depuis ce jour, j'en ai encore plus la trouille. Ma crainte, c'était d'avoir à vivre à nouveau ce cauchemar" a-t-elle expliqué dans les colonnes de Télé 7 Jours, alors que l'on venait de lui demander si elle s'était remise depuis, de cette épreuve.

"L'horreur"

L'étape de la Cloche n'a pas été de tout repos non plus pour l'ancienne victime de la Covid-19, comme elle l'a révélé lors de cet entretien. "Lorsque l'on m'a posé un harnais, j'ai tout de suite dit : 'Non, non, pas moi ! J'ai déjà fait le saut de l'ange !'. Hélas, c'était une autre épreuve qui m'attendait... Pire encore ! Je me tiens debout sur un trapèze géant, à 15 mètres de hauteur. Et on me balance de plus en plus haut, de plus en plus fort. L'horreur ! Pourtant, je suis fan des manèges les plus fous dans les parcs d'attractions. Là, rien à voir. Je suis toute seule, au-dessus du vide...", a-t-elle confié.

"Finalement, je repars toujours fière et avec le sourire...", a-t-elle tout de même reconnu en parlant de l'émission. Espérons pour elle que ce troisième passage ne sera pas aussi éprouvant que le précédent, et surtout qu'il rapporte un maximum de fonds pour l'association des Pompiers Solidaires. Courage aux participants !