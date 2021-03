Elsa Esnoult positive à la Covid-19 : douleurs, perte du goût, elle a vécu un calvaire !

Ces derniers mois n'ont, décidément, pas été tendres avec elle. Comme elle vient de le révéler dans les colonnes de Télé Magazine, Elsa Esnoult a été victime de la pandémie de coronavirus... elle a donc été obligée de mettre, quelques instants, sa carrière entre parenthèses. "J'étais extrêmement fatiguée et j'avais des courbatures dans le dos, explique-t-elle. J'ai d'abord pensé à une grippe mais par précaution, j'ai passé un test Covid qui s'est avéré positif. J'étais vraiment K.O. avec de fortes douleurs à la tête et un mal de gorge. Surtout, c'était très frustrant de perdre le goût. C'est là qu'on voit qu'il faut savourer tous les plaisirs simples de la vie."

Toutes les personnes touchées par la Covid-19 en gardent un souvenir douloureux - excepté, sans doute, les asymptomatiques. Elsa Esnoult n'a pas fait exception. "Cela a été terrible, pour moi qui suis une pile électrique, de mettre en stand-by le tournage des Mystères de l'amour et celui de mon clip, poursuit-elle. Entre ça et le fait que je me suis cassée le pied quelques jours auparavant, je me suis dit que c'était un signe de la vie pour que je me repose." Rassurez-vous : la comédienne a, depuis, repris du poil de la bête. Elle a même pu partager le majestueux clip de son titre J'écrira ton nom le 10 mars 2021. Ouf !