Elsa Esnoult au régime, elle a perdu beaucoup de poids : "Je me sentais trop..."

La rentrée est souvent synonyme de grandes décisions ou de petits changements. Pour Elsa Esnoult, cette période de renouveau s'est accompagnée d'un régime, comme elle l'a avoué sur le plateau de l'émission L'Instant de Luxe. "J'ai perdu 6 kilos, a expliqué la comédienne de 33 ans sur la chaîne Télé Star Play. Je me sentais un peu trop... Mon image et moi... ! Je n'arrête pas de retoucher mes photos. J'ai développé pas mal de complexes. Ma peau n'est pas impeccable, j'ai des boutons alors je mets des filtres, ça lisse bien !"

Elsa Esnoult a effectivement du mal à fixer son reflet sans détourner ses beaux yeux bleus. Elle a même écrit un titre, Dans le miroir, qui résume cette difficulté. On aurait pu croire qu'avec le temps, le succès, la jeune héroïne de la série Les Mystères de l'amour apprendrait à s'aimer. Mais ses fêlures sont encrées en elle depuis le plus jeune âge. "Je me sentais très très mal dans ma peau, et je pense que ça reste des cicatrices, se souvenait-elle auprès de Purepeople. J'ai grandi avec, je ne me suis jamais trouvée extraordinaire. À l'école, j'avais l'impression que toutes les filles étaient mieux que moi. J'étais dans une école où les élèves avaient beaucoup plus d'argent que moi. On n'était pas du même niveau social. Mes parents ont toujours fait en sorte de mettre leurs moyens pour nos études, à ma soeur et à moi, pour qu'on ait les cartes en main et réussir dans la vie."