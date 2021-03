Elsa Esnoult bientôt maman ? La comédienne est prête à "avoir un bébé toute seule"

Les mystères de l'amour restent insondables, pour l'instant, pour Elsa Esnoult. Très occupée par sa carrière multiple, les enregistrements, les tournages, la sortie de son cinquième album et l'éducation de ses animaux de compagnie, la jeune femme de 32 ans a peu de temps à consacrer aux choses du coeur. C'est ce qu'elle a expliqué à Télé Magazine, en kiosque le mardi 16 mars 2021, en révélant qu'elle était célibataire. "On peut toujours trouver du temps pour une une vie privée mais pour l'instant je n'en ai pas, a-t-elle précisé. Je n'ai pas encore trouvé le père de mes futurs enfants."

L'idée ne m'effraie pas plus que cela

Le sujet des enfants revient souvent dans les interviews qu'accordent Elsa Esnoult. Pour cause : elle rêve très fort de devenir maman. Et si le prince charmant tarde trop à débarquer dans sa vie, l'artiste se dit prête à prendre les rennes de ce joli projet... en solitaire ! "J'envisage d'avoir un bébé toute seule, a-t-elle raconté. Je pense que j'en serais capable. L'idée ne m'effraie pas plus que cela. Et puis je pourrais compter ponctuellement sur l'aide de ma maman. J'ai extrêmement envie d'être mère. J'espère avoir cette chance un jour".

Verra-t-on bientôt Fanny Greyson enceinte de son Chrichri d'amour sur TMC ? Quand bien même leur histoire bat de l'aile dans le programme ? Récemment victime d'un accident, Elsa Esnoult était apparue dans le show en béquilles, Jean-Luc Azoulay ayant fait preuve d'une adaptabilité sans limite. Concernant une éventuelle grossesse, le grand manitou des sitcoms semble, cela dit, moins partant. "Sébastien Roch et moi aimerions que nos personnages aient un bébé, mais le créateur de la série ne sait pas comment amener la chose, regrettait la comédienne dans les colonnes de TV Grandes chaines en janvier dernier. J'espère que cela arrivera, même si le couple vient de se séparer..." Et si la réalité rejoignait finalement la fiction ?

Retrouvez l'interview d'Elsa Esnoult dans le Télé Magazine du 16 mars 2021.