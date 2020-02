Iris Mittenaere en couple : le "cadeau parfait" de Diego pour la Saint-Valentin

Amoureux, amoureuses : préparez votre ventre car la Saint-Valentin approche à grands pas. Il se pourrait donc bien que votre moitié vous offre des chocolats ou autres gourmandises. La personne qui partage votre vie pourrait également opter pour un beau cadeau et est probablement en train de se creuser les méninges pour vous faire plaisir. Diego El Glaoui (32 ans) a déjà trouvé son bonheur pour combler davantage sa belle Iris Mittenaere.

Mardi 11 février 2020, le co-fondateur d'Influence, une agence de communication qui gère différents profils d'influenceurs sur les réseaux sociaux, s'est rendu au Printemps Haussmann afin de dénicher le cadeau parfait. Et c'est dans la boutique Christian Louboutin Beauty qu'il l'a trouvé, comme les internautes ont pu le voir en story Instagram. Il a choisi des rouges à lèvres à l'emballage doré, taillés comme des talons aiguilles. Et afin qu'ils soient uniques, Diego El Glaoui les a fait graver. Il y a inscrit le prénom de Miss France et Miss Univers 2016, une attention supplémentaire qui fera probablement la différence. "Je lui ai trouvé le cadeau parfait", s'est-il réjoui. Nul doute qu'Iris lui a également préparé une belle surprise qu'elle lui dévoilera le 14 février 2020.

Mais ce qui compte en réalité, c'est que le couple file toujours autant le parfait amour. Depuis qu'ils ont fait leur première apparition publique le 24 septembre 2019, à l'occasion du défilé Etam organisé dans le cadre de la Fashion Week de Paris, Iris Mittenaere et Diego ne se cachent plus. Régulièrement, les tourtereaux partagent des photos d'eux sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir de leurs fans. Folle de son compagnon, c'est la première fois que la reine de beauté s'autorise à partager autant sa vie amoureuse. Pourvu que ça dure !