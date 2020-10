Iris Mittenaere, "peau de vache" ? Contrariée, elle clashe les "hypocrites"

Le 29 septembre 2020,Iris Mittenaere s'est rendue au très sexy défilé Etam Live Show 2020 en compagnie de son chéri Diego El Glaoui. Le lendemain, Miss France 2016 a partagé sur Instagram des clichés de sa tenue pour cette soirée placée sous le signe du glamour et de la sensualité. Vêtue d'un long manteau et d'un pantalon en cuir, l'ancienne reine de beauté avait choisi de porter un soutien-gorge en dentelle noire de la marque Etam. Complimentée par ses fans, Miss Univers 2016 a eu la surprise de recevoir également de nombreuses critiques sur sa tenue qui n'était pas au goût de tous les internautes. La cause ? Les habits en cuir qui selon certains seraient contraires à l'éthique pour la protection animale. L'un des followers d'Iris lui a d'ailleurs écrit, sur un ton légèrement réprobateur : "Très jolie, mais je préférerais du simili plutôt que le cuir d'un agneau."

Il n'en fallait pas plus pour agacer l'ex-Miss France qui n'a pas hésité à recadrer illico l'internaute en question. Pour la fille de Laurence Druart, ces critiques sont tout simplement hypocrites et sans fondement. Elle explique : "Les 3/4 des sacs et chaussures que vous portez sont en cuir. Puis, on n'élève pas les vaches spécialement pour le cuir les amis, la viande de vos hamburgers vient de la même vache. Il n'existe pas d'élevage spécial pour le cuir. Donc je respecte vos opinions si vous êtes végétariens... mais si vous ne l'êtes pas, c'est juste de l'hypocrisie, car il s'agit simplement de la peau restante de ce que vous mangez."