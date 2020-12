Daniel Lévi (Mask Singer) - Son combat contre le cancer continue : "Il y a des moments difficiles"

L'Envie d'aimer, il nous l'a donnée plus que de raison en participant à la compétition déguisée Mask Singer sur TF1. Impossible, semaine après semaine, de ne pas reconnaître la voix unique de ce talent à l'état brut qu'est Daniel Lévi. Le samedi 28 novembre 2020, au soir de la finale, le chanteur s'est enfin débarrassé de son costume de robot devant un public conquis et quatre enquêteurs peu étonnés. Et il lui a fallu une sacrée force intérieure pour mener cette aventure à bien et assurer ce show à l'américaine, sachant qu'il était parfois difficile pour lui de tenir la cadence.

Il y a des moments un peu plus durs que d'autres

En 2019, Daniel Lévi nous avait fait une belle frayeur en dévoilant qu'il était victime d'un cancer du colon. Entre une perte de poids impressionnante et un coma de cinq jours, le chanteur avait provoqué une vague d'émoi et de soutien à travers la France. Aujourd'hui, le combat continue. "Le plus inquiet, c'était moi, rappelle-t-il à Purepeople. Je vis avec ce que la maladie 'offre', c'est à dire des hauts et des bas. Je suis toujours en traitement avec l'espoir qu'on puisse rayer définitivement ce truc-là. Il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres. Si vous me voyez la semaine qui suit la chimiothérapie, par exemple, il y a des effets secondaires. Si vous me voyez à ce moment-là, je ne suis pas bien. Après ça j'oublie."