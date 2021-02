Jeanfi Janssens, "d'ancien gros à anorexique" : l'humoriste évoque son adolescence difficile

Après une première saison réussie en 2020, Stars à nu est de retour. De nouvelles personnalités ont accepté de se dénuder devant des millions de téléspectateurs pour la bonne cause. C'est les garçons qui ont ouvert le bal lors du premier épisode diffusé vendredi 5 février 2021, Jeanfi Janssens, Cartman, Vincent Desagnat, Gil Alma, Christophe Beaugrand, Camille Lacourt et Laurent Maistret.

Avant de monter sur scène pour faire le show, le petit groupe s'est réuni pour parler de leurs expériences respectives avec le cancer mais pas que. L'image et l'acceptation de soi sont également des sujets importants dans l'émission. C'est d'ailleurs un thème redouté par Jeanfi Janssens. Et pour cause, l'humoriste est de nature très complexée. Il a toutefois accepté d'être le premier à se déshabiller devant ses camarades. "J'avais oublié les caméras, j'étais suffisamment à l'aise et s'il faut se mettre à poil pour que les gens aillent se faire dépister, si ça ne tenait qu'à ça, je serai toujours à poil", a-t-il déclaré en coulisses.

Alessandra Sublet, la présentatrice de Stars à nu, sait malgré tout combien il est difficile pour Jeanfi Janssens de dévoiler son corps. "Ce n'est pas anodin de te voir comme ça, tu as une trajectoire physique toi", a-t-elle rappelé. Et pour lui de confirmer : "C'est vrai que j'ai eu une adolescence difficile... Je suis un ancien gros, j'ai beaucoup maigri, un peu d'anorexie... Donc il y a la psychologie qui va avec. Les complexes c'est beaucoup dans la tête".

Cet épisode d'anorexie-boulimie, dont Jeanfi Janssens a mis du temps à se remettre, il ne l'a que très rarement évoqué comme en 2019, lors de son passage dans l'émission belge 69 minutes sans chichis. "J'étais potelé et un peu fort et c'est au moment de la puberté où on prend conscience de son image. Et je me suis rendu compte que j'étais gros et là j'ai commencé à faire régime, c'était l'excès de ne rien manger. J'avais tout le loisir de le faire parce que j'étais en internat donc mes parents ne me surveillaient pas. Je buvais jusqu'à 9 litres d'eau par jour, et c'est dangereux parce que l'organisme peut en contenir 6. C'était au point que je me levais du fauteuil et je saignais du nez. Et j'avais perdu 15 kilos en 2 mois", a-t-il révélé à l'époque. Depuis, Jeanfi Janssens est toujours dans le contrôle de son poids.