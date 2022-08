Mort de Daniel Lévi : coma, 20 kilos perdus... révélations sur ses derniers instants

Daniel Lévi est décédé ce samedi 6 août. Sa voix si unique ne résonnera plus, alors que le grand artiste se battait depuis de longues années contre un cancer du côlon. Le chanteur de 60 ans s'en est allé. Ce mercredi 10 août, c'est le magazine Ici Paris qui fait quelques révélations sur ses derniers instants. On apprend que son état de santé s'était "brutalement aggravé" en avril, qu'il avait même dû être opéré. Et qu'il avait été placé dans le coma cinq jours avant sa mort. Le chanteur avait alors perdu plus de 20 kilos dans les mois qui ont précédé son décès, comme rapporté par nos confrères. Malheureusement cette tentative de l'avoir placé dans le coma pour le sauver aura finalement été la dernière.

C'est Sandrine Aboukrat, sa dernière épouse, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux : "Mon mari, mon roi Daniel Haim ben Sarah Lévi a rejoint le Gan Eden. La veillée a lieu à la Synagogue de la Rose ce soir et l'enterrement aura lieu à Marseille, au cimetière juif St Pierre - 166, chemin de l'Armée d'Afrique 13010 Marseille - demain dimanche 7 août à 14h30", a-t-elle partagé le jour du drame, via Instagram. Les hommages à Daniel Lévi, célèbre pour son interprétation de L'envie d'aimer, écrite par Pascal Obispo, se sont alors rapidement succédés.

Son fils Abel s'est marié avant sa mort

Le chanteur, star des Dix Commandements, a marqué les esprits de nombreux artistes, qui ont eu parfois la chance de croiser sa route, mais surtout ceux de ses proches. Papa de trois enfants, Abel, Rephaël et Rivka, Daniel Lévi avait accueilli une petite fille le 15 juillet dernier, fruit de ses amours avec sa dernière épouse Sandrine. Une bonheur qu'il avait accueilli avec beaucoup d'enthousiasme durant son combat. Autre heureuse nouvelle durant ses derniers instants : son fils Abel s'était marié en début d'année.

De confession juive, Daniel Lévi a été inhumé dans le respect de sa religion, dès le lendemain de sa mort. "Il importe (sauf exception) selon la loi juive, de faire en sorte que l'inhumation puisse se dérouler le plus tôt possible", a notifié le Grand Rabbin de Paris dans un texte consacré au rituel juif du deuil, comme rapporté par nos confrères du Midi Libre.