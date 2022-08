Mort de Daniel Lévi : "Il n'a pas eu le succès qu'il méritait", les regrets d'une célèbre chanteuse...

Les dernières nouvelles de Daniel Lévi données par son épouse Sandrine Aboukrat laissaient présager le pire. Le pire a fini par arriver. Ce samedi 6 août, après de longues années de bataille contre un cancer du côlon dont il avait parlé pour la première fois en 2019. Malgré un nouveau protocole de soins entamé au cours des dernières semaines, Daniel Lévy est mort à l'âge de 60 ans. Un choc pour tous les fans et les artistes ayant croisé son chemin.

Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Parmi eux, celui de Pascal Obispo notamment, à l'origine de la création de la comédie musicale Les Dix Commandements dans laquelle Daniel Lévi tenait le rôle de Moïse et avait chanté L'envie d'aimer, titre qui avait lancé sa carrière. Devenue hit incontournable, la chanson avait permis à Daniel Lévi de faire connaître tout son talent et la puissance de sa voix. Un organe qu'il n'a pas suffisamment exploité selon Catherine Lara.

Dans les pages du Parisien l'interprète de Nuit magique s'est remémorée leur première rencontre dans un bar de Bastille à Paris en 1990 : "J'étais attablée, en train de dîner et j'entends ce type qui chante. Une voix hallucinante, inouïe, unique. Je lui dis : Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Venez avec moi, je vous emmène ! Je lui propose de participer au projet Sand et les Romantiques, et il est devenu Alfred de Musset sur scène. Et à chaque fois qu'il chantait, j'avais les larmes aux yeux." Catherine Lara lui fait rencontrer du monde et lui ouvre les portes de la scène et du succès.

Si Daniel Lévy était plus qu'heureux de sa gloire en France, selon Catherine Lara, il méritait bien plus : "Daniel n'a pas eu le succès qu'il méritait. La France est un pays littéraire, pas un pays de musicien, on n'a pas l'oreille, indique-t-elle. Aux États-Unis, avec sa voix, il aurait cartonné comme un malade. Il aurait pu me chanter le bottin, j'aurais eu des frissons. Pour moi, c'est une des plus belles voix du monde. À l'instar d'un Sinatra, d'un Stevie Wonder. Il avait une immense sensibilité et il chantait avec son coeur, comme personne." Un constat qu'elle n'est pas la seule à partager.