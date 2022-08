Diaporama : Mort de Daniel Lévi : coma, 20 kilos perdus... révélations sur ses derniers instants

5 / 10

Info du 06/08/2022 - Daniel Levi est décédé des suites d'un cancer - Exclusif - Daniel Lévi - Gala digital de l'association "Princesse Margot", le 15 février 2021, à l'occasion de la Journée Internationale du Cancer de l'enfant. L'association aide au quotidien les enfants atteints d'un cancer et leurs familles. Cet événement inédit est une opportunité de présenter les projets de l'association, et de lancer un appel aux dons pour financer la future maison de parents Marg'Home. La soirée est animée par D. Lumbroso, en live sur le compte Facebook de l'association, mais aussi sur Facebook France, et Gu'live, en présence de nombreuses personnalités, des bénévoles, des professionnels de santé et des entreprises marraines (Clarins, AG2R, Phoenix et Enodis). © Jack Tribeca/Bestimage