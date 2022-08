Daniel Lévi : Son fils aîné Abel s'est marié juste avant sa mort, une photo dévoilée

La voix incroyable de Daniel Lévi ne résonnera plus sur les ondes et les plateaux de télévision. Samedi 6 août, après de longues années à combattre un cancer du côlon, l'artiste de 60 ans s'en est allé. Une annonce faite par Sandrine Aboukrat, sa dernière épouse, sur les réseaux sociaux : "Mon mari, mon roi Daniel Haim ben Sarah Lévi a rejoint le Gan Eden. La veillée a lieu à la Synagogue de la Rose ce soir et l'enterrement aura lieu à Marseille, au cimetière juif St Pierre - 166, chemin de l'Armée d'Afrique 13010 Marseille - demain dimanche 7 août à 14h30" écrivait-elle le même jour sur Instagram.

Les hommages ont plu sur la Toile en apprenant la disparition de Daniel Lévi, lui qui, jusqu'au bout, avait fait preuve d'un courage sans faille, n'abandonnant jamais le sourire et la lumière que lui seul savait donner. Il faut dire que dans les derniers mois de sa vie, le chanteur, star des Dix Commandements, avait connu plusieurs bonheurs.

Papa de trois enfants, Abel, Rephaël et Rivka, Daniel Lévi avait accueilli une petite fille le 15 juillet dernier, fruit de ses amours avec sa dernière femme Sandrine. Il s'était fait une joie d'annoncer la nouvelle sur Instagram également, après une nuit blanche passée à veiller sur le dernier cadeau que la vie lui avait offert. Autre bonheur et non des moindres : son fils Abel s'était marié en début d'année.