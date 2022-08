Mort de Daniel Lévi : rare cliché avec ses fils Abel et Rephaël, souvenir poignant

Les mots ont encore du mal à sortir pour l'entourage de Daniel Lévi. Le chanteur de 60 ans s'est éteint le samedi 6 août dernier, après une longue bataille contre un cancer du côlon. Inhumé le lendemain, l'artiste repose désormais dans un cimetière de Marseille, pour rester au plus près son épouse Sandrine Aboukrat et de leur petite fille, née il y a un mois à peine. Daniel Lévi en était on ne peut plus fier le 15 juillet dernier, quelques heures à peine après la naissance de sa petite dernière : "Je suis papa d'une petite fille depuis ce matin, ravissante. Sa maman se porte bien, le bébé se porte bien et c'est avec une grande joie profonde que je vous remercie. Je suis extrêmement reconnaissant." Ce bébé n'était pas le seul enfant de Daniel Lévi.

Avant de croiser la route de Sandrine Aboukrat, Daniel Lévi a partagé la vie d'autres femmes. Une première grâce à qui il a vu naître Abel, 30 ans, son aîné récemment marié. Et Raphaël et Rivka, nés de sa relation avec son ex-femme Laure. Si la jeune femme de 17 ans est très discrète sur les réseaux sociaux, ses grands frères ont déjà pris la pose avec leur papa sur Instagram, un cliché légendé "Les 3 L". Et force est de constater que la ressemblance est frappante.