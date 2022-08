Mort de Daniel Lévi : pourquoi avait-il divorcé de Laure, mère de 2 de ses 4 enfants ?

Daniel Lévi est mort. Le chanteur, révélé au grand public par le biais de l'immense succès populaire les Dix Commandements, est décédé de samedi 6 août 2022 à l'âge de 60 ans. Au cours de sa vie, il avait été marié à plusieurs reprises et était devenu père de quatre enfants.

La vie sentimentale de Daniel Lévi fut riche. D'une première histoire d'amour, il avait eu un fils aîné prénommé Abel (29 ans). Un grand garçon que l'on avait pu voir sur scène, à ses côtés, en 2019 dans la mythique salle parisienne de l'Olympia. Puis, par la suite, il a vécu une grande histoire de coeur avec celle qui deviendra sa femme : Laure. De cette romance naitront deux enfants, Rephaël (24 ans) et Rivka (17 ans). Malheureusement, le couple ne tiendra pas et, en 2014, c'est le divorce. Mais l'interprète du tube L'Envie d'aimer ne s'était ouvert sur cette séparation que trois ans plus tard, à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères du magazine Gala. A l'époque, Daniel Lévi avait imputé son divorce aux "aléas de la vie" mais sans entrer dans les détails. "On ne peut pas tout maîtriser", ajoutait l'artiste, qui se faisait discret dans le show business.

Finalement, Cupidon n'en avait pas terminé avec lui. Daniel Lévi avait ensuite rencontré l'amour auprès de Sandrine Aboukrat, directrice de production. Le chanteur, qui a lutté plusieurs années contre un cancer du colon lui ayant fait passer 5 jours dans le coma et perdre jusqu'à 20 kilos, avait épousé sa nouvelle amoureuse en 2019. "J'ai trouvé en elle une femme exemplaire. Une véritable épouse", avait-il eu l'occasion de déclarer dans les pages du magazine Ici Paris. Avec Sandrine, il avait installé sa vie à Marseille et celle-ci était aux petits soins pour lui depuis qu'il avait appris souffrir d'un cancer. Les amoureux avaient même franchi une étape de plus dans leur relation puisqu'en juillet 2022, au moment où la santé du chanteur était de nouveau préoccupante, ils ont accueilli une petite fille. Daniel Lévi, papa à quatre reprises, n'aura malheureusement pas le bonheur de voir celle-ci grandir.