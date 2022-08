Mort de Daniel Lévi : une célèbre animatrice dévastée pousse un cri du coeur

La perte "brutale" de son père

Laurie Cholewa conclut son bel hommage par ces mots : "Repose en paix. Que la vie est injuste !!! Le combat continue mais grâce à toi l'envie d'aimer est encore plus forte et éternelle... tout comme toi dans nos coeurs", et le hashtag "Fuckcancerbordel". C'est aussi cette terrible maladie qui a enlevé à l'animatrice de 41 ans son père. Elle avait évoqué cette tragique perte à Télé Star. "Mon père avait 55 ans, on lui a trouvé un cancer du pancréas. Il est parti en trois mois. J'ai vraiment découvert cette maladie de façon très brutale. Je me suis rendu compte que c'était inadmissible que l'on n'en parle pas et que rien ne soit fait... On a besoin de beaucoup d'argent pour lancer des protocoles de recherches. Quand on perd un proche, on a envie que cela ne soit pas inutile."