Diaporama : Mort de Daniel Lévi : une célèbre animatrice dévastée pousse un cri du coeur

1 / 14 Mort de Daniel Lévi : une célèbre animatrice dévastée pousse un cri du coeur

2 / 14 Exclusif - Daniel Lévi - Soirée de gala du 210ème anniversaire du Consistoire (Patrimoine juif de France) à l'hôtel de ville de Paris. © Erez Lichtfeld/Bestimage

3 / 14 Exclusif - Laurie Cholewa lors de la 26ème cérémonie des Lumières de la presse internationale 2021, présenté par L.Cholewa et L.Weil sur Canal+, dans les studios Canal+ à Boulogne-Billancourt, France, le 15 janvier 2021. © Moreau-Perusseau/Bestimage

4 / 14 Daniel Lévi au photocall de la soirée de lancement de la campagne "Cote des Roses" au studio Milk à Hollywood. Los Angeles

5 / 14 Exclusif - Laurie Cholewa - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

6 / 14 Info du 06/08/2022 - Daniel Levi est décédé des suites d'un cancer - Exclusif - Daniel Lévi au dîner caritatif "The Global Gift Initiative" au Carlton Beach Club lors du 71ème Festival International du Film de Cannes, le 11 mai 2018. © CVS/Bestimage

7 / 14 Exclusif - Laurie Cholewa - Cérémonie des "Genie Awards", qui célèbre le monde des effets spéciaux, à l'occasion du festival "Le Pids (Paris image digital summit)" au Théâtre du Casino Barrière à Enghien-les-Bains. Le 26 janvier 2022 © Coadic Guirec / Bestimage

8 / 14 Info du 06/08/2022 - Daniel Levi est décédé des suites d'un cancer - Exclusif - Daniel Lévi - Gala digital de l'association "Princesse Margot", le 15 février 2021, à l'occasion de la Journée Internationale du Cancer de l'enfant. L'association aide au quotidien les enfants atteints d'un cancer et leurs familles. Cet événement inédit est une opportunité de présenter les projets de l'association, et de lancer un appel aux dons pour financer la future maison de parents Marg'Home. La soirée est animée par D. Lumbroso, en live sur le compte Facebook de l'association, mais aussi sur Facebook France, et Gu'live, en présence de nombreuses personnalités, des bénévoles, des professionnels de santé et des entreprises marraines (Clarins, AG2R, Phoenix et Enodis). © Jack Tribeca/Bestimage

9 / 14 Semi Exclusif - Laurie Cholewa lors de l'anniversaire (trois ans) de l'hôtel Les Jardins du Faubourg à Paris le 9 juin 2022. Les Jardins du Faubourg, hôtel 5 du groupe Rouleau Guichard, a fêté son troisième anniversaire lors d'une soirée somptueuse. Autour de Jennifer.Boccara, Directeur Général de l'hôtel, et d'Olivier.Rouleau, propriétaire, de nombreuses personnalités sont venues souffler les 3 bougies Avec 32 chambres et 4 suites, l'hôtel donne sur une cour intérieure végétalisée et possède une magnifique terrasse de plus de 100 m2. Le restaurant des Jardins du Faubourg, "Le Faubourg", propose une cuisine mêlant produits frais, de saison, de grande qualité avec une cuisine généreuse et contemporaine. Cette adresse inédite et pleine d'audace, fait le bonheur de tous les clients. Le bar, "The Confidentiel", écrin chaleureux, élégant et intimiste, aux lumières tamisées le soir venu, propose une collection de cocktails originale et savoureuse. Les Jardins du Faubourg propose également un Spa d'exception de plus de 400 m2 avec une carte de soins unique signée Shiseido, une piscine intérieure aux dimensions exceptionnelles avec hammam et sauna, ainsi qu'une salle de fitness avec du matériel dernière génération, du coaching personnalisé et des cours de yoga. Le spa et son équipe proposent des rituels exceptionnels Shiseido conçus pour faire vivre aux clients une expérience unique. © Veeren / Bestimage

10 / 14 Info du 06/08/2022 - Daniel Levi est décédé des suites d'un cancer - Exclusif - Daniel Lévi - Gala digital de l'association "Princesse Margot", le 15 février 2021, à l'occasion de la Journée Internationale du Cancer de l'enfant. L'association aide au quotidien les enfants atteints d'un cancer et leurs familles. Cet événement inédit est une opportunité de présenter les projets de l'association, et de lancer un appel aux dons pour financer la future maison de parents Marg'Home. La soirée est animée par D. Lumbroso, en live sur le compte Facebook de l'association, mais aussi sur Facebook France, et Gu'live, en présence de nombreuses personnalités, des bénévoles, des professionnels de santé et des entreprises marraines (Clarins, AG2R, Phoenix et Enodis). © Jack Tribeca/Bestimage

11 / 14 Exclusif - Laurie Cholewa - Photocall de la 10ème édition du concert caritatif "Leurs voix pour l'espoir" au profit de la fondation ARCAD (Aide et recherche en Cancérologie Digestive) et la lutte contre le cancer du pancréas à l'Olympia à Paris le 11 octobre 2021. © Marc Ausset-Lacroix - Pierre Perusseau / Bestimage

12 / 14 Info du 06/08/2022 - Daniel Levi est décédé des suites d'un cancer - Exclusif - Backstage - Daniel Lévi lors de l'enregistrement de l'émission "CS Cohen" sur Radio J à Paris. Le 28 février 2022 © Jack Tribeca / Bestimage

13 / 14 Laurie Cholewa - Avant-première du film "Maison de retraite" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 10 février 2022. © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage