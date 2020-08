Laurie Cholewa maman pour la 2e fois : prénom symbolique pour son fils

En story, l'animatrice a partagé un peu plus de cet instant précieux. Le petit Niels – visage caché – dans sa petite tenue blanche, prêt pour sa Brit Mila. Il s'agit d'une cérémonie religieuse durant laquelle les petits garçons juifs se font circoncire. Elle a lieu dans les huit jours qui suivent la naissance du bébé, et c'est uniquement à ce moment-là que les parents annoncent le prénom de leur fils. Tradition respectée pour Laurie Cholewa et son époux Greg Levy. "Vous avez été nombreux à me demander le prénom de mon fils, j'attendais ce jour important pour vous le communiquer", précise l'heureuse maman, toujours en story sur Instagram.

Après la circoncision de son adorable petit Niels, Laurie Cholewa et ses proches ont célébré l'événement au pavillon Dauphine Saint Clair, dans le 16e arrondissement de Paris. Pour l'occasion, la belle portait une sublime robe blanche longue et bustier signée Oud Paris et vendue au prix de 1070 euros.

Rappelons que Laurie Cholewa et son amoureux Greg Levy sont aussi les heureux parents de la petite Rose, née en 2018. Avec l'arrivée de Niels, ils forment désormais tous les quatre une superbe famille.

Encore toutes nos félicitations !