Laurie Cholewa maman pour la 2e fois : son fils est né, photos !

Laurie Cholewa, déjà maman d'une petite Rose, née en 2018 de son mariage avec Greg Levy a donné naissance à son deuxième enfant ! Mercredi 12 août, l'animatrice a même publié des photos de son fils sur Instagram.

"Le monde compte une personne merveilleuse de plus, un petit garçon, un petit ange qui s'est pointé un peu en avance pour faire chavirer mon coeur. #Famillejevousaime #mercilavie #maman #Hellolemonde #babyboy", a écrit la femme de 39 ans. Elle n'a pas précisé quel était le prénom du petit garçon mais a informé qu'il était né plus tôt que prévu. Sur les photos, il y en a trois, on peut voir la petite main du bébé tenir celle de sa mère et son petit corps sur lequel sa maman pose aussi une main protectrice. "Hello le monde", voici le message qui trône à côté de l'enfant, sur une des photos.

Ces sublimes clichés ont été réalisés par David Cholewa comme il est précisé en story du compte Instagram de Laurie Cholewa.

L'animatrice a passé le plus gros de sa grossesse confinée chez elle. Mais, comme elle l'a fait savoir à Purepeople, elle a été heureuse de passer cette épreuve avec son mari et sa fille : "Je trouve que cette épreuve nous permet de nous retrouver. On est heureux d'être confinés ensemble, on mesure notre chance d'être en bonne santé et de profiter de notre bébé. (...) "C'est la plus heureuse, elle a ses parents pour elle à plein temps ! On a un petit balcon, elle prend l'air et parfois dans la cour de notre immeuble. Elle est très mignonne et facile, donc ça se passe bien. On joue avec elle, elle écoute la musique, elle danse, elle pousse sa poussette et donne le biberon à sa poupée. La belle vie !"

De retour très bientôt à la maison avec son deuxième enfant, Laurie Cholewa pourra certainement compter sur l'aide de sa maman si elle est trop fatiguée (avoir deux enfants en bas âge ce n'est pas rien). En effet, celle-ci vit dans le même immeuble que la petite famille. Pratique !