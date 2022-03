Laurie Cholewa soutenue par son mari Greg : hommage adorable à leurs deux enfants

C'est un projet qui lui tient fort à coeur. Laurie Cholewa a voulu venir en aide à tous les parents qui tentent d'endormir leurs enfants en écrivant une jolie histoire, intitulée Rose, Niels, et le Poupounou dans la jungle, qui paraîtra chez Gründ Jeunesse le 17 mars 2022. Quelques jours avant la sortie officielle de ce joli album illustré, la présentatrice s'est rendue à la boutique Bonton Grenelle, dans le 7e arrondissement de Paris, à l'occasion d'une séance de dédicace.

Pour signer ces ouvrages fraîchement imprimés, Laurie Cholewa était entourée de Mlle Mouns, qui a créé tout l'univers visuel et graphique de Rose, Niels, et le Poupounou dans la jungle. Elle était également soutenue par sa grande amie Caroline Ithurbide et par son mari Greg Levy. "Très heureuse de vous présenter notre premier livre pour enfants, écrit-elle sur son compte Instagram. Un conte pour rendre plus belle l'heure du coucher... une histoire imaginée pour mes enfants et superbement illustrée par mon amie Ava, Mlle Mouns, qui a mis tout son talent et son amour dans ce projet... merci pour ta patience et surtout merci d'être une si belle personne. Tu peux être fière de tout ce que tu as fait. Je t'aime fort."