Brahim Asloum marié à Justine : petite célébration avant l'arrivée du bébé

Brahim Asloum et sa compagne Justine Pouget avaient prévu de se marier en août lors d'une belle fête, mais c'était avant qu'une grande et heureuse nouvelle ne vienne légèrement perturber les projets des amoureux. L'ancien boxeur de 40 ans et l'attachée technico-commerciale chez Dolce & Gabbana de 27 ans ont découvert il y a quelques mois qu'ils allaient devenir parents. La grossesse surprise a été officialisée en mai dernier à Roland-Garros, le futur papa ne cachant pas son immense joie. La date du mariage a donc été avancée pour ne pas être trop proche de l'accouchement prévu pour le mois de septembre.

Invité à l'union civile de Brahim Asloum et Justine Pouget qui s'est déroulée le 8 juillet 2019 à la mairie du 17e arrondissement de Paris, Gala a assisté aux moments forts. Le couple s'est dit oui devant une vingtaine d'invités seulement, parmi lesquels le petit frère de Brahim et la maman de Justine. "Après l'échange des consentements et le traditionnel baiser, la mariée essuie une larme", écrit le magazine. L'émotion est tout aussi palpable chez Brahim Asloum, qui est invité à comparer l'émotion de ce moment à celle ressentie lorsqu'il avait décroché son titre olympique en 2000 à Sydney : "L'émotion n'est pas comparable. C'est la plus belle médaille de ma vie."

Une fois déclarés officiellement mari et femme, Brahim et Justine ont convié leurs invités à les suivre chez Augustin, une brasserie du 17e, pour un déjeuner convivial. Les jeunes époux sont ensuite rentrés chez eux pour une nouvelle célébration en tête à tête avec un dîner aux chandelles concocté par l'ancien boxeur qui avoue lui-même ne pas être un fin cuisinier. Mais qu'importe puisqu'il a été fait avec amour.

Dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle

Gala revient sur l'histoire d'amour du couple qui a débuté il y a deux ans et demi. Leur rencontre remonte à 2016 lorsque la route de Brahim croise, par hasard, celle de Justine "dans la station de ski des Menuires à l'occasion des RMC Sport Games." "Dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle", confie le candidat de Je suis une célébrité... Sortez-moi de là, actuellement en cours de diffusion sur TF1. L'ancien boxeur demande la main de sa compagne en août 2017, lors d'un voyage à Grenade, en Andalousie. C'est sur la place du Mirador de San Nicolas que Brahim offre une très jolie bague qu'il dévoile sur sa page Instagram.