Adil Rami en couple : le footballeur taquine Léna avec son 'latex'

Ces deux-là n'arrêtent pas de se chercher et ils sont vite devenus l'un des couples en vogue sur les réseaux sociaux. Depuis l'officialisation de la relation entre Adil Rami et Léna Guillou le 21 février dernier, les deux tourtereaux ne se lâchent plus et alimentent leurs storys Instagram de moments à deux, parfois tendres et parfois plus marrants. L'ex petit ami de Pamela Anderson est revenu jouer en France, du côté de Troyes et il semble bien s'être acclimaté à sa nouvelle vie loin de son sud natal.

Connu pour sa joie de vivre et pour être un gros blagueur au quotidien, Adil Rami en fait voir des vertes et des pas mûres à sa nouvelle compagne qui doit parfois subir des choses assez terribles... Hier sur son compte Instagram, le sportif de 36 ans a décidé de faire rire ses 995 000 abonnés et une fois de plus il s'en est pris à sa nouvelle conquête de 29 ans. Sur la vidéo, on voit d'abord le champion du monde 2018 avec un air un peu inquiet et il ajoute le commentaire "Le latex est de sorti..." en ajoutant le tag Instagram de Léna. Il finit par tourner la caméra et on aperçoit alors la candidate des Marseillais à Dubaï très concentrée sur son téléphone, mais surtout arborant une veste en latex noire, blanche et orange qui ne semble pas particulièrement plaire à son chéri.

Une veste qui fait débat entre Adil et Léna

"Bah alors, on a sorti le latex !", balance Adil Rami à son amoureuse, visiblement tout fier de sa nouvelle blague. Après avoir rigolé, Léna Guillou explique qu'effectivement, sa veste fait des bruits quand elle bouge, preuve à l'appui. L'ancien coéquipier de Pogba et Mbappé chez les Bleus retournent alors la caméra sur lui et demande gentiment à sa moitié si elle ne souhaite pas enlever sa bruyante veste."Nan, je ne l'enlève pas, je vais avoir froid sinon", lui rétorque la jolie brune, avant d'ajouter "En plus j'ai mis un tout petit truc en dessous". Une petite phrase qui fait réagir le footballeur, qui ajoute en commentaire de sa vidéo "Un tout petit truc !?" et lance un regard très surpris à sa compagne.

La relation entre Adil et Léna continue comme elle a commencé, avec beaucoup d'amour, de rire et de blagues. Pourvu que ça dure !